BM Kıbrıs sorununda “çıkış yolu” arıyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) yeni bir temsilci veya danışman atamasının, bu koşullar altında Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanması için tek çıkış yolu olarak göründüğü, ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Temsilci Aracılığıyla Çıkış-Anastasiadis-Guterres Uzlaşmaya Vardı Tatar’ın Olur Görüşü Bekleniyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Nikos Anastasiadis arasında New York’ta dün gerçekleştirilen görüşmeye yer verdi.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, yeni bir temsilci veya danışman atanmasıyla Kıbrıs sorununda hareketlilik yaşanabileceği şeklindeki görüşlerini Anastasiadis ile ele aldığını yazdı.

Her ikisinin de yeni bir temsilci veya danışman atanması gerekliliği konusunda hem fikir olduğunu yazan gazete, bu konuya nokta konulması için Türk tarafının olumlu görüşüne gereksinim olduğunu da belirtti.

Guterres’in, Anastasiadis’e- Tatar ile Cumartesi yapacağı görüşmede de yapması beklenen-Kıbrıs sorununda yeniden hareketliliğin sağlanmasının tek yolunun müdahil taraflarla diyaloğu üstlenecek olan bir kişinin atanması olduğunu anlattığını belirten gazete, Guterres’in önündeki seçeneklerin, Güvenlik Konseyi aracılığıyla “özel temsilci” ataması veya Güvenlik Konseyi’nin onayına gerek olmayan “özel danışman” (Lute gibi) ataması şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete, ilk seçeneğin Türk tarafının muhalefetine takılacağının göründüğünü de savundu.

Gazete haberinde ayrıca Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasaidis’in, yarın BM Genel Kurulu önünde yapacağı konuşmada, Kıbrıs Rum tarafının, üçlü görüşme ışığında (Guterres ile liderler arasındaki görüşme), niyetleri ve tezlerine ayrıntılı bir şekilde yer vermesinin beklendiğini yazdı.

Anastasiadis ile Guterres arasındaki görüşmeden beklenildiği gibi yeni bir gelişme ortaya çıkmadığını yazan gazete, Anastasiadis’in sosyal medya hesabından yapmış olduğu “Guterres’in sürecin yeniden başlamasını kolaylaştıran görüşlerini dile getirdiği” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Alithia gazetesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmeden, Guterres’in Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir temsilci veya danışman atama fikrini ileriye götüreceğinin ortaya çıktığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere ve görüşmeye atıfta bulunarak, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun üzerinde uzlaşmaya varılan çerçevede çözümlenmesi amacıyla diyaloğun tekrarlanması için çalışmaya hazır olduğunu ve bu yöndeki isteğini Guterres’e ilettiğini, Guterres’in ise liderlerin 27 Eylül’de yapacağı görüşmeye atıfta bulunacağını belirtti.

Anastasiadis’in görüşmede Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin yeniden başlaması için sarf ettiği çabalardan da bahsettiğini yazan gazete, yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in ise müzakerelerin yeniden başlamasına kendisinin nasıl yardımcı olacağı konusunda fikirler ortaya koyduğunu belirtti.

Haravgi gazetesi haberi “Ya Danışman Ya Da Temsilci Önerecek-BM Genel Sekreteri Kıbrıs Sorunundaki Çabayı Buzdolabı Dışında Tutma Yöntemi Arıyor” başlığıyla aktardı.