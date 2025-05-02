BM Genel Sekreteri Guterres, Holguin’i yeniden Kıbrıs Kişisel Temsilcisi atadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiyalı Maria Angela Holguin Cuellar'ın yeniden Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

BM yarafından yapılan açıklamaya göre Guterres, Cenevre'de 17-18 Mart’ta düzenlenen geniş formattaki gayrı resmi toplantıdan yaklaşık 1.5 ay sonra, Holguin'den Kıbrıs meselesiyle ilgili çalışmak ve kendisine tavsiyelerde bulunmak üzere taraflarla yeniden iletişime geçmesini istedi.

Holguin, Ocak-Temmuz 2024 arasında, 6 aylık bir süre için Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak görev yapmış ve taraflarla temaslarda bulunmuştu. Holguin bu temasları sonucunda kapsamlı müzakerelere geçmek için taraflar arasında ortak zemin bulunmadığı sonucuna varmıştı.

2010-2018 yılları arasında Kolombiya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Holguin, Küba'nın başkenti Havana’da 2015-2016 yıllarındai Barış Süreci Müzakerelerinde de Kolombiya Devlet Başkanı'nın delegesi olarak görev yaptı. Holguin’in diplomatik kariyerinde Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Venezuela Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı gibi önemli görevler de yer alıyor.

Maria Angela Holguin Cuellar, İspanyolcanın yanı sıra İngilizce ve Fransızca biliyor.