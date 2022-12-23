BKP, CTP'ye desteğini açıkladı, sandığa gitme çağrısı yaptı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), yerel seçimle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Genel Başkan İzzet İzcan, yerel seçimle ilgili son dönemece girildiğini söyledi, bu süreçte CTP ile ittifak yaptıklarını kaydetti. İzcan, hükümetin AKP desteği ile ayakta olduğunu, amaçlarının demokrasi ve barış yanlılarını susturmak olduğunu vurguladı.

"Muhtarlara kadar alacağız diyen milleyetçi kesimin önü kesilmelidir. Halka bu konuda çağrı yapıyoruz" diyen İzcan, "Bu mücadele özgürlük ve iradeyi savunanlar ile biat edenler arasında bir mücadeledir" şeklinde konuştu.

İzcan, belediye seçimlerinde CTP-BKP ittifak listelerine oy verme çağrısı da yaptı.

"Lefkoşa Belediyesi'ni batıranlar tekrar istiyor. Mağusa'yı batıranlar yine talep ediyor. Girne'de, İskele'de sokaklarda insan dışkısı akan belediyeler yine belediyeyi istiyor. Toplumun üzerine çökenler geri kalan belediyeleri de istiyorlar" şeklinde konuşan İzcan, vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yaptı.

İzcan, "Bu ittika gelmeyen, sudan sebeplerle burada olmayan kardeş partilerimiz vardır. Onlara başarılar dilerken, yerel seçim sonrası birlikte hareket etmek gerektiğini yineliyoruz" dedi.