“Bizleri bir araya getiren müziktir, sevenlerinizle kaliteli zaman geçirin hayat yaşamaya değer”

Levent ÖZDAĞ

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Profesyonel dans eğitmeni olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sosyal medya

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve hayvanlarımıza kötü davranan insan kılığında canavarlar

En büyük pişmanlığım… Hiç yok sanırım

En büyük sevincim… Güzel ailem ve sevdiklerimin yanımda olması

Hayatımın dönüm noktası… Sevgilimle tanıştığım an

Beni en çok etkileyen yazar… Beyhan Budak

Başucumdaki kitap… Senin Suçun Değil

En keyif aldığım müzik… Hemen hemen her tarzdan keyif alıyorum.

En son izlediğim film… Atatürk

Kendim için son aldığım şey… Kıyafet

Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımda gereksiz bir şey bırakmıyorum

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hediyeleri çok seviyorum. Kim sevmez ki. Öyle bir sınırım yok desem?

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ertelemelerim

Kendimde beğendiğim özellik… Net olmak

Olmasa da olur… Televizyon

Olmazsa olmaz… Kahvem

En iyi yaptığım yemek… Olga’nın tavuk çorbası

Hayalimdeki dünya… Temiz barış içinde yemyeşil bir dünya

Aşk benim için… Herkesin tatmasını dilerim

Onunla çok tanışmayı isterdim… Armin van Buuren

Görmek istediğim yer… Avustralya

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyanın birçok ülkesine gitmek kültürlerini tanımak

Son olarak söylemek istediklerim… Levent arkadaşım ile uzun zaman sonra röportajın yanında çekimleriniz keyifli geçtiğini belirtmek isterim. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Müziksiz kalmayın şarkılar söyleyin bağıra bağıra. Bizleri bir araya getiren de müziktir sevdikleriniz sevenlerinizle kaliteli zaman geçirin hayat yaşamaya değer.