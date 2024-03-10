“Bizleri bir araya getiren müziktir, sevenlerinizle kaliteli zaman geçirin hayat yaşamaya değer”
“Bizleri bir araya getiren müziktir, sevenlerinizle kaliteli zaman geçirin hayat yaşamaya değer”
Levent ÖZDAĞ
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Profesyonel dans eğitmeni olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sosyal medya
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve hayvanlarımıza kötü davranan insan kılığında canavarlar
En büyük pişmanlığım… Hiç yok sanırım
En büyük sevincim… Güzel ailem ve sevdiklerimin yanımda olması
Hayatımın dönüm noktası… Sevgilimle tanıştığım an
Beni en çok etkileyen yazar… Beyhan Budak
Başucumdaki kitap… Senin Suçun Değil
En keyif aldığım müzik… Hemen hemen her tarzdan keyif alıyorum.
En son izlediğim film… Atatürk
Kendim için son aldığım şey… Kıyafet
Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımda gereksiz bir şey bırakmıyorum
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hediyeleri çok seviyorum. Kim sevmez ki. Öyle bir sınırım yok desem?
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Ertelemelerim
Kendimde beğendiğim özellik… Net olmak
Olmasa da olur… Televizyon
Olmazsa olmaz… Kahvem
En iyi yaptığım yemek… Olga’nın tavuk çorbası
Hayalimdeki dünya… Temiz barış içinde yemyeşil bir dünya
Aşk benim için… Herkesin tatmasını dilerim
Onunla çok tanışmayı isterdim… Armin van Buuren
Görmek istediğim yer… Avustralya
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyanın birçok ülkesine gitmek kültürlerini tanımak
Son olarak söylemek istediklerim… Levent arkadaşım ile uzun zaman sonra röportajın yanında çekimleriniz keyifli geçtiğini belirtmek isterim. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Müziksiz kalmayın şarkılar söyleyin bağıra bağıra. Bizleri bir araya getiren de müziktir sevdikleriniz sevenlerinizle kaliteli zaman geçirin hayat yaşamaya değer.