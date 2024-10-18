“Bizim için seçim tamamlanmış değil”

Son tur oylama sonucunda 3 oyun geçersiz olduğunu vurgulayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanmadığını belirterek, Başbakan Ünal Üstel'in hukukçulardan görüş almak istediğini söylediğini belirtti.

Erhürman, Başbakan Ünal Üstel'in hukukçulardan görüş almak istediğini söyleyerek, "Divan’ın toplanması gerekiyor. Pazartesi günü herkes İsias Otel davasında olacak. Kendilerinin talebi ile Meclis bir sonraki Pazartesi’ne kalacaktır. Bizim açımızdan Meclis Başkanlığı tamamlanmış değildir" diye konuştu.

11 günde 15 tur seçim yapıldığını anımsatan Erhürman, "Meclis Başkanını bu saatten sonra seçseniz ne olacak" dedi.

Öte yandan, CTP'li vekiller de Meclis'ten ayrıldı.