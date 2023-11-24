“Bizi yolda fark et!”

▶ Bisiklet sürücüleri, bisiklet kazalarından dolayı derin endişeler yaşadığı gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde eylem yaptı. Kazaların yaşanmaması adına ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten bisiklet camiası, topluma da şu mesajı verdi: “Yollarda biz de varız. Bizi fark ediniz, bize yol yapınız…”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Gara Duman Spor Kulübü, bisiklet kazalarından dolayı derin endişeler yaşayan bisiklet sürücüleri seslerini duyurmak için dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde buluştu, basın açıklaması yaptı. Gara Duman Spor Kulübü Başkanı Raif Hızal yaptığı açıklamada bisiklet sürücülerinin görmezden gelindiğine vurgu yaparak, bu konuda farkındalık yaratılması gerektiğine dikkat çekti.

"Her şey eğitimde başlar" diyen Hızal, bu konuda toplumun eğitilmesi gerektiğini söyledi. Eyleme destek veren Bisiklet Severler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan da açıklamasında sistemin değişmesi gerektiğine değindi, toplumu duyarlı olmaya davet etti.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği bisiklet kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Berkal Volkan’ın babası Hüseyin Volkan da eyleme katılarak oğlu Berkal Volkan’ın son durumu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Volkan, “Oğlumun tam anlamıyla düzelmesi zaman alacak” dedi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat da yaptığı değerlendirmede, yasal mevzuatın olması gerektiğine değindi, bu konuda tüm kesimlerin çalışması gerektiğini belirtti.

Gara Duman Spor Kulübü Başkanı Raif Hızal:

“Bu sorunun çözülmesi eğitimden geçer, birlikte hareket edilmeli”

Gara Duman Cyling Team Başkanı Raif Hızal konuşmasında bisiklet sürücülerinin görmezden gelindiğine vurgu yaptı, birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Hızal şunları söyledi:

“Gara Duman Spor Kulübü olarak bizler geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir çağrı yaptık. Bisiklet kazalarına farkındalık yaratmak için burada toplandık. Yolda bisikletliler var ve ‘Ne olur onları fark edin’ demek istedin. Amacımıza da ulaştığımıza düşünüyorum. Çünkü sosyal medyadaki çağrımız 1000 üzerinde etkileşim aldık ve onlarca paylaşım oldu. Söylenecek çok şey var. Aslında işin başı eğitim. Bu işin temelinden gitmemiz lazım. Bugün mağdur biziz fakat 3 gün sonra bu mağduriyetimiz unutulacak. Bunun unutulmaması için uğraşıyoruz. Devlet, belediyeler, sivil toplum örgütleri, federasyonlar olarak aynı yolda hareket etmeliyiz ve çalıştay yaparak, eğitim vererek bu sorunu çözebiliriz. Bizim söyleyecek çok sözümüz var. Bu bir başlangıçtır. Daha da ileriye gideceğiz.”

Bisiklet Severler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan:

“Sistemsizliğin meydana getirdiği bir olay...”

Bisiklet Severler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan, ülkedeki “sistemsizliğe” dikkat çekti, bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı. Akcan’ın konuşması şöyle: “Üzücü bir olay yaşandı ve bu herkesin başına gelebilir. Sistemsizliğin meydana getirdiği bir olay... Maalesef yollarımız bisikletlileri bırakın arabaları kaldırmıyor. Bu anlamda ülkeye gelip araç süren kişiler için gerçekten bir çözüm bulunmalı çünkü bu şekilde kaza geçirip insanlarımızın yaralanmaları ya da hayatlarını kaybetmeleri gerçekten bizleri üzüyor. Maalesef bisiklet yollarımız yok. Yol olmadığı için de biz bisikletli olanlar yollarda sürmek zorunda kalıyoruz. Trafikte sistem şart…”

Hüseyin Volkan: “Tam anlamıyla düzelmesi zaman alacak”

Geçtiğimiz hafta geçirdiği bisiklet kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Berkal Volkan’ın babası Hüseyin Volkan bugün Gara Duman Spor Kulübü’nün gerçekleştirdiği eyleme katılarak oğlu Berkal Volkan’ın son durumu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi, düşüncelerini aktardı. Hüseyin Volkan, “Ciddi bir beyin travması var. Hala daha beyin bazı şeyleri algılamıyor. Zamanla düzeleceğini söylüyorlar. Yaşı genç olduğu için daha kolay atlatabileceğini söylüyorlar. Ama dediğim gibi zaman isteyecek” şeklinde konuştu.

“Oğlumu Acil Servis’te kanlar içinde gördüm”

Volkan, eylemde söz alarak düşüncelerini aktardı. “Kelimeler boğazımda düğümleniyor” diyen Volkan, “Ben oğlumu Acil Servis’te sedyede kanlar içinde gördüm. Hiç kimse bu acıyı yaşatmasın. Bu durum hiçbir şekilde anlatılamaz” şeklinde konuştu. Bu noktadan sonra bir farkındalık yaratılmasının şart olduğunu aktaran Hüseyin Volkan, tüm kesimlerin el birliğiyle bu konuyu irdelemesi ve çözüm aranması konusunda elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Volkan konuşmasının devamında ülkeye gelen yabancı uyruklu kişilerin ehliyet alırken sıkı bir denetime tabi tutulması gerektiğini de ifade etti.

Yurttaşlara çağrıda da bulunan Volkan, “Elbette ki çevremizi temiz tutacağız. Hiçbir noktaya çöp atmayacağız ama bisiklet yollarına cam veya pet şişeler atılıyor. Bisiklet sürücüsü cam parçasını önünde gördüğü zaman ona basmak istemiyor ve canını tehlikeye atıyor. Lütfen, çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim” dedi.

Bisiklet camiası ne dedi?

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat:

“‘Yollarda biz de varız’ sözünü söyleyemediğimiz sürece ne desek boş”

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede yaşanan kazanın tamamen bir “talihsizlik” olduğunu belirterek, bunun alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçmenin bir sonucu olduğunu söyledi. “Bu kaza bize devletimizin açıklarını gösteriyor” diyen Yalızat, “Yasal mevzuatta bizleri koruyacak bir yasa maalesef ki yok” dedi. Bisiklet Federasyonu olarak bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlatan Yalızat, 3 Aralık tarihinde bir eylem sürüşü gerçekleştireceklerini, onun ardından da tüm kesimlerin katılacağı bir çalıştay düzenleyeceklerini belirtti. Esas olarak yasal mezuatlar üzerinde çalışılması gerektiğinin altını çizen Yalızat, Bisiklet Federasyonu olarak kendilerinin bu konuda ellerinden geleni yaptığını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Yalızat şöyle devam etti: “Bizler artık bu kazaların yaşanmasını istemiyoruz. Her bir kaza haberi aldığımızda canımız daha çok yanıyor. Sürücüler yollarda bisiklet sürücülerini düşünerek hareket etmeli. Öncelikle bu konuda farkındalık yapılması gerekiyor. Eğitim de çok önemli… Bizim de üstümüze düşen görevler olduğunu biliyoruz. ‘Yollarda biz de varız’ sözünü söyleyemediğimiz sürece aslında ne desek boş. Ama yalnız bizim çabamızla olmuyor. Çocuklarımız artık bisiklet sürmeye korkuyor. Bisikleti olan bu kazaları gördükçe bisiklet sürmekten soğuyor ve bisikletini satıyor. Buna artık bir dur demeliyiz.”

Bisiklet sürücüsü Mehmet Yavuzhan: “Yollarda bizi fark ediniz…”

“Bizim ilk bisiklet sürmeye başladığımız günden beri söylediğimiz tek şey, ‘Bizi yollarda fark ediniz’, ‘Bizim için bisiklet yolları yapmaya çalışınız’ oldu. Yetkililerden her zaman bunu talep ettik. Kazalar olmadan önce de bazı girişimler yapmıştık ama bu kazalar bizi daha çok tetikledi. Kazalarda yaralanan arkadaşlarımız oldu, ölen tanıdıklarımız oldu. Tanıdık olsun veya olmasın bisiklet kullanan herkesin başına gelebilecek bu tehlikeye bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu eylem ilk eylemimizdi. Bundan sonra sesimizi daha da yükselecek.

Bisiklet Sürücüsü Mehmet Ulaç: “Sesimizin duyulmasını, bizi fark etmelerini istiyoruz”

“Eylemi yapmamızın sebebi bizi fark etmedikleri için olan kazalardır. Arkadaşlarımız şu anda tedavi görüyor. Biz sesimizin duyulmasını, bizi fark etmelerini istiyoruz. O yüzden buradayız. Bu yalnız sürücülerle de bitmez. Biz de çok dikkatli olmalıyız. Bu bağlamda polis denetimleri de artmalı. Özellikle sabah 06.00’ya kadar alkol denetimi şart diye düşünüyorum.

13 Kasım 2023 günü sabah saatlerinde Lefkoşa-Girne Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi yaralanmıştı.

Neler yaşandı?

Lefkoşa - Girne anayolunda iki bisiklet sürücüsüne çarptıktan sonra olay yerinden kaçan araç sürücüsü daha sonra polis tarafından tespit edilerek tutuklanmış ve yapılan alkol testinde 195 promil alkol tespit edilmişti. Kazada yaralanan Nurettin Ulvi’nin acil serviste, Berkal Volkan’ın ise yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde, bisiklet sürücüsü Ulvi yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza sonrası hayati tehlikesi olan Berkal Volkan da normal servise alınmıştı.