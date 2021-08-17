Bizden: “Kayınpederimin Ankara’daki evine gittiler, haber gönderdiler”

‘Milli Güvenlik Tehdidi’ gerekçesiyle yaklaşık 40 gün önce, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen eski Cumhurbaşkanlığı Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu oldu, ‘yasaklı olma’ öyküsünü anlattı.

Türkiye’ye alınmayışının kendisiyle ilgili, kişisel bir uygulama olmadığı düşüncesini belirten Bizden, ‘Bizim dediğimizi yapmayan, bizim gibi düşünmeyen, bizden farklı inancı, aidiyeti olanları istemeyiz’ yaklaşımının ürünü olduğu görüşünü ifade etti.

Ali Bizden, Cumhurbaşkanlığı seçiminden kısa bir süre önce 5 Temmuz’da gelen telefon sonrası, 6 Temmuz 2020’de kayınpederi ve kayınvalidesinin Ankara’daki evine ‘valilikten’ gittiğini söyleyen 3 kişinin, kendisine ‘haber’ yolladığını anlattı.

‘Valilik’ten geldiğini söyleyen kişilerin kayınpederine, ‘Akıncı bizim için bir tehdittir, bu seçimde gidecek, damadın da basın danışmanıymış… Burada sizler varsınız, işleri var… Bıraksın yanımıza gelsin’ niteliğinde şeyler söylediğini ve onlara ulaşması için telefon numarası da bıraktıklarını söyleyen Bizden, bırakılan numaranın da doğru olması üzerine buradaki TC Elçiliği ile iletişime geçtiğini aktardı.

Lefkoşa’daki TC Elçiliği yetkililerinden ‘seçim öncesi olur böyle şeyler’ yanıtı almasının ardından Türkiye’de avukat tutarak emniyete müracaat ettiğini, kayınpederinin ifade verdiğini de belirten Bizden, canlı bir telefonun ucundaki adamın bulunamadığını, telefonun da Suriye sınırında bulunduğunun iddia edildiğini aktardı.

Bunları açıklamadığını ama gerekli hukuki girişimleri yaptığını söyleyen Ali Bizden, daha sonra kendisine ‘bunun hesabını keseriz’ mesajı geldiğini, ‘giriş yasağı ile hesabın kesildiği düşüncesini belirtti.

Bizden, kendisine "devlet" diyen kişilerin aslında kendisine Akıncı'ya karşı olan tarafa geçmesini önerdiğini anlattı "Ne yapacaktım? İnandığım değerlerin karşısına mı geçecektim?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı eski iletişim koordinatörü Türkiye’ye alınmadı