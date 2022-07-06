Biyometrik veri alma sisteminin bulunmaması kimlik ve pasaportlarda sıkıntı yarattı

Biyometrik veri alma sistemi bulunmadığı için, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yurt dışında bulunan 50 diplomatik misyonundan yalnızca 24’ünden şu anda kimlik ve pasaport çıkarılmasının mümkün olduğu, geriye kalan 26 diplomatik misyonda bu sistemin bulunmadığı haber verildi.

Kıbrıs Meclisi Dışişleri Komitesinin, dünkü toplantısında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki diplomatik misyonlarından kimlik ve pasaport çıkarılması olanağı konusunu ele aldığını yazan Alithia gazetesi, konunun ele alınmasının ardından, DİKO milletvekili Hrisis Pandelidis’in söz alarak, biyometrik veri alan bir sistemin kullanılmasıyla birlikte, yurt dışında daimi olarak ikamet eden Kıbrıs vatandaşlarına veya geçici ziyaretçilere pasaport veya kimliklerini yenileme veya çıkarma imkânı verileceğini söylediğini kaydetti.

Kıbrıs’ın yurt dışındaki 50 misyonundan yalnızca 24’ünde şu an bu olanağın sağlandığını dile getiren Pandelidis, 10 tanesi AB topraklarında bulunan 26 diplomatik misyonda şu an biyometrik veri alma sisteminin bulunmadığını ekledi.