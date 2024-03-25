Biyologlar Derneği: “Doğa katliamı yapan müsteşar görevinden alınmalıdır”

Biyologlar Derneği, koruma altındaki laleleri kesip, soğanlarını sökmekle suçladığı müsteşarın görevden alınmasını istedi.

Dernek başkanı Hasan Sarpten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarının, ülkede toplanması, satılması yasak olan Medoş Lalesi keserken yakalandığını ve Medoş Lalelerini kesip, ayrıca soğanlarını da sökmesinin "tam bir skandal" olduğunu kaydetti.

Böyle bir kişinin, ülkede üst düzey yönetici olmasından utanç duyduklarını ifade eden Sarpten, şöyle devam etti:

“Umarız, bu göreve onu layık görenler de aynı utancı taşırlar. Bir ihbarı değerlendirerek Müsteşarın yönetimindeki araçta arama yaparak koparılmış ve sökülmüş laleleri ve soğanları tespit ederek gerekli işlemi yapan Polis Teşkilatı’nı kutluyoruz. Aynı şekilde, Çevre Yasası’nın emrettiği şekilde Medoş Lalesi’ni ‘kasten koparan, toplayan, yok edilmesine neden olan veya satan kişilere 2 asgari ücret para cezası kesilir’ maddesini aynen uygulayan Çevre Koruma Dairesi yetkililerine de teşekkürü borç biliyoruz. Ancak, bu toplumun en üst düzeyde makam ve maaş verdiği böyle bir kişinin bu kadar basit bir cezayla kurtulması kabul edilemezdir.

Makam ve mevki sahipleri oturdukları koltuktan güç alarak bu ülkede her istediğini yapamayacağını bilmelidir. Doğadaki koruma altındaki türleri göz göre göre ve bile bile bu şekilde fütursuzca katleden bir yönetici liyakat sahibi olarak nitelendirilmez. Bu nedenle, Müsteşarlık görevinden alınmalıdır. Çalışma Bakanı ve Başbakan derhal bu konuda adım atmalı ve gereğini yapmalıdır. Aksi halde, onu göreve getirenler de sergilediği bu ahlak dışı davranışa ortak olacaklardır. Kamu oyuna saygı ile duyururuz.”