Bisikletiyle yoldan çıkıp çelik bariyerlere çarptı
Beylerbeyi’de Dereboyu sokak üzerinde, 7 yaşındaki Tünay Yiğiter (E), bisikletinin kontrolünü kaybederek yolundan çıkarak, çelik bariyerlere çarpıp durabildi.
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Beylerbeyi’de Dereboyu sokak üzerinde, 7 yaşındaki Tünay Yiğiter (E), bisikletinin kontrolünü kaybederek yolundan çıkarak, çelik bariyerlere çarpıp durabildi.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Tünay Yiğiter, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kafatası kırığı teşhisi nedeniyle çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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Etiketler : bisiklet, yoğun bakım