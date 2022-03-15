14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine Türkiye’den konuk olarak gelen Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasına müdahalesi sonrasında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten “Konuşmam esnasında KKTC Cumhurbaşkanı tarafından konuşmama müdahale edilmek istendi” dedi, konuşmaya devamını etkinlikte bulunan doktorları desteğiyle sürdürdüğünü belirtti.

Ökten “Türk Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs halkının yanındayız. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız” dedi.

İşte o paylaşım:

"Dün 14 Mart Etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisiydim. Ülkemizdeki hekimlerin ve sağlık sistemini ve cumhurbaşkanının “giderlerse gitsinler” sözünü eleştiren Konuşmam esnasında KKTC Cumhurbaşkanı tarafından konuşmama müdahale edilmek istendi. Oradaki tüm meslektaşlarım ve KTTB yönetici ve tüm kurumlar tarafından konuşmamın devamı için dakikalarca alkışladılar, konuşmama devam ettim ve konuşmamın sonunda ise sağolsun meslektaşlarım ve misafirler yine dakikalarca ayakta alkışladılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Türk Tabipleri Birliği olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs halkının yanındayız. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız."

Tatar’dan konuk doktorun konuşmasına müdahale: “Burada konuşamazsınız”