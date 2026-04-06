Birleşmiş Milletler: Liderlerin görüşmesi olumlu bir atmosferde gerçekleşti

Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis’in ara bölgede gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ikametgahında gerçekleşen görüşmede liderlerin, hem özlü konular hem de izlenecek yolla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Yazılı açıklamada “Liderler BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusuna yönelik kararlılığı ve bağlılığını memnuniyetle karşıladılar. Onun bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam etmeye hazır olduklarını yinelediler” ifadelerine yer verildi.

Görüşmede güven artırıcı girişimlerde kaydedilen ilerlemenin de ele alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca temsilcilerine, ele alınan konuları sonuçlandırmak amacıyla görüşmeleri sürdürme görevi veren liderlerin, daha somut açıklamalar yapma hedefiyle Nisan sonunda yeniden biraraya gelme konusunda görüş birliğine vardıkları da vurgulandı.