Birleşik Krallık için ETA vizesi istenecek

Birleşik Krallık’a bugün itibarıyla seyahat edecek kişilerin “ETA” (Electronic Travel Authorisation) isimli bir tür vize almasının gerekeceği belirtildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, bu vizeye yönelik başvurunun elektronik ya da telefon uygulamasıyla yapılabilecek. Gazete bu vizenin alınabilmesi için seyahat edecek kişilerin geçerli bir pasaporta, yeni çekilmiş bir vesikalık fotoğrafa ve çevrimiçi ödeme yapabilme-kredi kartı veya banka kartı- olanağına sahip olmaları gerektiğini belirtti.

Vizenin iki yıl geçerli olacağını ancak bu süre içinde pasaportun süresi biterse yeniden "ETA" alınması gerekeceğini yazan gazete, vize sahiplerinin vizenin geçerli olduğu iki yıl içerisinde istedikleri kadar Birleşik Krallık’a giriş yapabileceğini de belirtti.

Gazete, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın derhal verilmesini hedeflemesine karşın vizenin 3 gün içinde alınabildiğini yazdı.

Habere göre, 9 Nisan tarihine kadar "ETA" 10 sterlin (12 euro), bu tarih sonrasında ise 16 sterline (19 euro) mal olacak.

"ETA", 6 aya kadar ülkeye giriş yapacak olan kişiler için de geçerli olacağını yazan gazete ETA’nın, vize olmaksızın Birleşik Krallık’tan geçen ve başka bir uçuş için sınır kontrolünden geçecek kişiler için de gerekeceğini belirtti.

Gazete çifte vatandaşlığa sahip kişiler ve Birleşik Krallık’ta yasal ikamet eden kişiler için geçerli olmayacağını, buna Brexit sonrasında ülkede ikamet eden Avrupalı vatandaşların da dahil olduğunu yazdı.