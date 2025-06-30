​​​​​​​“Birleşe birleşe yürüyeceğiz, hep birlikte yöneteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi’nin aldığı karara ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Şahali, kararı “sevinçle” karşıladığını belirtti, ortak mücadelenin halkın kazanımıyla sonuçlanacağını vurguladı.

Şahali’nin sosyal medya üzerindeki paylaşımı şöyle:

"Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi'nin kararını seviçle karşılıyor ve selamlıyorum.

Ortak çabayla, halkımız kazanacak ve hep birlikte yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağız.

Cepheleşmeyeceğiz!

Birleşe birleşe yürüyeceğiz.

Kimse kendini dışarıda kalmış hissetmeyecek çünkü hep birlikte yöneteceğiz...”