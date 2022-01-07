Birkan Uzun’un cenaze töreni Pazartesi günü gerçekleşecek

Amerika’da kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk genç dağcı Birkan Uzun, 10 Ocak Pazartesi günü, programının Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı cenaze töreni ile toprağa verilecek.

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un naaşı, 10 Ocak 2022 Pazartesi sabahı Ercan Havalimanı’na getirilecek.

Cenaze töreni programı:

Cenaze töreni programı kapsamında, 10 milli sporcu tarafından naaşın aprondan Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşınmasının ardından saat 9.00’da Cengiz Topel Hastanesi’nde tabutun bayraklanması gerçekleşecek.

Saat 10.15’te naaşın Cengiz Topel Hastanesi’nden Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla alınıp Güzelyurt Kaymakamlığı önüne intikalinin ardından, saat 10.45’te naaş tören alanına getirilecek ve milli sporcular tarafından cenaze aracından alınıp katafalka konulacak.

Cenaze töreninde, sırasıyla merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.

Naaşın halk tarafından omuzlarda Güzelyurt Fatih Camii’ne götürülüp musalla taşına konulmasıyla devam edecek tören programı kapsamında, saat 12.00’de cenaze namazının kılınmasının ardından Güzelyurt Belediyesi cenaze aracı ile Lefkoşa mezarlığına hareket edilecek.

Mezar başında bayrağın tabuttan çıkarılması ve çıkarılan bayrağın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından aileye verilmesinin ardından naaş toprağa defnedilecek