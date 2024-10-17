“Birkaç kişiye yönelik eğilim var, onlardan biri benim”

UBP’nin Meclis Başkan adayı konusundaki belirsizlik ve “çok başlılık” sürüyor…

Son olarak Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin “Meclis Pazartesi açılacak” açıklamasının ardından “Ünal Üstel” muhalifi UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, yeni adayın “Ziya Öztürkler” olduğunu açıklamıştı.

Meclis bahçesinde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Öztürkler, “Meclis toplanırsa UBP adayını gösterecek. Grup toplantısında birkaç arkadaşa yönelik eğilim var ve onlardan biri benim, evet. Ama net bir durum yok. Başbakan noktayı koyacak” dedi.

Öztürkler, “Meclis bugün toplanacak mı?” sorusuna ise “bilgim yok” yanıtını verdi.