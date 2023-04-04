CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, ilaç eksikliğine dikkat çekti, “İlaçla ilgili aksayan bir gün insan hayatına mal olabilir” dedi.

Konuşmasına Türkiye’deki seçimlerden sonra bir devalüasyon yaşanacağını ifade ederek başlayan Birinci, Hükümeti önlem almamakla suçladı.

Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğe de değinen Birinci, “Birileri size ülke kurumlarını devretme görevini verdi” dedi.

Hükümetin AKP Hükümetinin hazırlayacağı protokol metinlerini imzalamak zorunda olduğunu söyleyen Birinci, protokollerin ülke ihtiyaçlarına göre yapılmasının önemine vurgu yaparak, ülke ihtiyaçlarına başka yerden karar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Protokolde olan İlahiyat Koleji yapımı yerine Kıb-Tek’e yatırım yapılabileceğini belirten Birinci, külliyenin de öncelikli ihtiyaç olmadığını belirtti. Polise verilen “akrep” araçların da ihtiyaç olmadığını ve bu araçların kime karşı kullanılacağını da soran Ceyhun Birinci; ilaç eksikliklerinin giderilmesi, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, vatandaşın alım gücünün artırılması, gençlerin göçünün engellenmesi ve çalışma olanakları yaratılması gibi konuları öncelikli ihtiyaçlar olarak sıraladı.

İlaç eksikliğine özellikle dikkat çeken Birinci, "İlaçla ilgili aksayan bir gün, insan hayatına mal olabilir” diyerek, ilaç tedarikini sağlayamayanların makam koltuklarında oturmaması gerektiğini kaydetti.