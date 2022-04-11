Birinci: Girne’ye yeni hastane hayata geçmeli

CTP Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, Girne’ye yeni hastane yapımının reddedilecek bir şey olmadığını ancak Girne Devlet Hastanesi’nin yapımının da yıllardır konuşulduğunu, halen hayata geçirilmediğini söyledi.

Birinci, bu konuda acil girişimde bulunması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, bu tür protokol veya yatırımlarda gerek projelendirme gerek yapım aşamasında buradaki birimlerin devrede olmasının önemine değindi.

KKTC ile TC arasında imzalanan 100 yataklı Yeni Girne 100 yataklı Askeri Hastane yapımına ilişkin protokol Meclis’te gündeme geldi.