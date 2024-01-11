Biri 433 gün, diğeri 744 gün kaçak olarak yaşadı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin baskını sonucu ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen F.K.A ve C.A mahkemeye çıkarıldı, 15 gün süre ile merkezi cezaevine gönderilmelerine karar verildi.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Yusuf Bilgeç mahkemeye olguları aktardı. Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme emri ile yapılan aramada tespit edilen F.K.A’nın yapılan muhaceret kontrolünde 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren 443 gün, C.A’nın ise 21 Aralık 2022 tarihinden itibaren 744 gün izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, haklarında soruşturma yapıldığını, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nden ifade temin edildiğini, ülkede herhangi bir yasal bağı bulunmadıklarını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların 20 gün süre ile merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti.

“Param olmadığı için muhacereti yenileyemedim”

Mahkemede söz hakkı alan zanlılardan F.K.A. parası olmadığı için muhaceret iznini yenilemediğini, kısa süre önce babasını kaybettiğini söyledi. Zanlı C.A. ise ailesini aramak istediğini, onların bilet alabileceğini ve ülkesine dönmek istediğini ifade etti.

Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlıların 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine karar verirken, bu süre içerisinde aileleriyle görüşebileceklerini söyledi.