“Birden fazla mühür vurulması, seçmenin iradesini kuvvetli şekilde ifade etmesi anlamına gelir”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Parti Meclisi sonrası yaptığı açıklamasında, Meclis Başkanı seçiminde kullanılan 3 geçersiz oy ile ilgili, “seçmenin iradesini kuvvetli şekilde ifade etmesi anlamına gelir” yorumunu yaptı.

Hasipoğlu, “Aynı kareye birden fazla mühür vurulması durumu, seçmenin iradesinin net şekilde anlaşılmasını engellememekte, belirli bir tercihi açıkça ifade etmektedir. Aynı kareye birden fazla mühür vurulması seçmenin o tercihi kuvvetli şekilde ifade etme isteğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Hangi seçeneği işaretlemek istediği açıkça anlaşılmaktadır. Seçmenin iradesi belirgindir. Seçimin dürüstlüğünü veya güvenilirliğini etkilememektedir” dedi.