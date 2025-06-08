Bir yılın emeğini coşku ve mutlulukla sergilediler

Öğrenciler yıl boyunca sanatsal derslerde ürettiklerine coşku ve mutluluk katarak gururla sergilediler.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde dün öğrenciler, öğretmenler ve veliler ve konukların birlikte olduğu heyecan dolu özel bir gün yaşandı.

Öğrencilerin emekleriyle biçimlenen eserlerin yer aldığı geleneksel yıl sonu resim sergisinin bu yıl ki özel konuğu Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı oldu.

Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Dr. Ahmet Bilir, açılış konuşmasında öğrencilerin sanata olan ilgisinin ve başarısının gurur verici olduğunu vurgularken, emeği geçen öğretmenlere ve çocuklarına her koşulda moral destek veren ailelerine teşekkür etti.

Öğrencilerin yıl boyunca büyük emeklerle hazırladığı ve çeşitli yarışmalarda da ödül kazanan eserleri, konuklardan büyük beğeni topladı.

LTB Başkanı Harmancı, konuşmasında öğrencilerin çalışmalarını takdir ederek sanata verilen bu önemin çok değerli olduğuna vurgu yaptı.