Bir yılda yüzde 300’e yakın ZAM!

Akaryakıt fiyatlarına önceki gün yapılan olağanüstü zam, vatandaşı isyan noktasına getirdi. Son 1 yılda ardı ardına gerçekleşen fahiş zamlar, akaryakıt fiyatlarına neredeyse yüzde 300’e varan artış olarak yansıdı.

Geçtiğimiz yıl standart bir salon araca 200 TL 95 oktan benzin koyan bir vatandaş, 400 kilometre yol gidebilirken, şu anda aynı parayla 100-110 kilometre seyahat edebiliyor.

Benzinciler Birliği tarafından YENİDÜZEN için yapılan hesaplamaya göre; 1 yıl önce 200 TL ile Lefkoşa-Mağusa’ya gidip gelebilen bir vatandaş, şu anda yalnızca 1 kez Mağusa’ya gidebiliyor, bu ücretle geri dönemiyor.

KİM, NE DEDİ?

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan: KDV ve FİF alınmasa, zammın 3.11 TL’si karşılanabilirdi

Maliye ve Ekonomi eski bürokratlarından Erkan Okandan: Dünyada akaryakıt fiyatları yüzde 15-20, bizde yüzde 300’e yakın arttı

1 YIL ARAYLA, KORKUNÇ FARK Mayıs 2021: Mayıs: 2022: 98 oktan: 6.64 TL 98 oktan: 23.81 TL

95 oktan: 6.51 TL 95 oktan: 23.54 TL

Euro Diesel: 6.04 TL Euro Diesel: 22.19 TL

Gaz Yağı: 5.95 TL Gaz Yağı: 21.58 TL

Ayşe GÜLER

Akaryakıta önceki gün yapılan olağanüstü zam, vatandaşı isyan noktasına getirdi.

Son 1 yılda ardı ardına gerçekleşen fahiş zamlar, akaryakıt fiyatlarına neredeyse yüzde 300’e varan artış olarak yansıdı.

Araç depoları geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla, 4 katına ulaşan fiyat farkı ile dolmaya başladı, aynı bütçe ile gidilebilecek kilometre de daraldı.

Örneğin; geçtiğimiz yıl standart bir salon araca 200 TL 95 oktan benzin koyan bir vatandaş, 400 kilometre yol gidebilirken, şu anda aynı parayla 100-110 kilometre seyahat edebiliyor.

Benzinciler Birliği tarafından YENİDÜZEN için yapılan hesaplamaya göre; 1 yıl önce 200 TL ile Lefkoşa-Mağusa’ya 3 kez gidip gelebilen bir vatandaş, şu anda yalnızca 1 kez Mağusa’ya gidebiliyor, bu ücretle geri dönemiyor.

Öte yandan standart bir salon aracın benzin deposunun 40 lt olduğu baz alındığında; 2021 Mayıs ayında 260 TL’ye dolan benzin deposu, 2022 Mayıs ayında 941 TL’ye doluyor.

En fazla zam Euro Diesel’e

Akaryakıt fiyatlarında, en fazla artış Euro Diesel’de yaşandı. 1 yıl arayla fiyat farkı yüzde 267.39 olarak yansıdı.

98 oktan benzine yüzde 258.58, 95 oktana ise yüzde 261.60 oranında artış oldu.

Gaz yağının 1 yıllık farkı ise yüzde 262.69.

Yetkililer değerlendirdi

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, devletin KDV almaması halinde

Son yapılan zammın 3.11 TL’sinin devlet tarafından karşılanabileceğini açıkladı, “Ancak yine de ortalama 2.5 TL’lik artış kaçınılmazdı” dedi.

Maliye ve Ekonomi eski bürokratlarından Erkan Okandan, dünyada akaryakıt fiyatlarının yılda yüzde 15-20 artarken, bizdeki oranın yüzde 300’e ulaştığını söyledi, devletin aldığı yüzde 10’luk KDV oranını düşürebileceğini ancak kamu maliyesinin durumunun ortada olduğunu kaydetti.

Dünyada yakıt fiyatları düşse ya da stabil kalsa dahi, TL değer kaybetmeye devam ettikçe zamların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Okandan, “Esas bu süreçte, işin kaymağını benzin istasyonlarının yediğini söylemek mümkün. Onların bayi karı da artar” dedi.

NEYDİ, NE OLDU?

4 kata çıkan fark!

Akaryakıtta 1 yılda korkunç fiyat değişimi yaşandı, uçurum fark 4 kata yaklaştı.

Resmi verilere göre; 27 Mayıs 2021’de 98 oktan benzin 6.64 TL, 95 oktan benzin ise 6.51 TL’den satılıyordu.

Söz konusu dönemde Euro Diesel fiyatı 6.04 TL, Gaz Yağı ise 5.95 TL’ydi.

Bir yıl sonra, 27 Mayıs 2022’de ise 98 oktan benzin 23.81 TL, 95 oktan benzin ise 23.54 TL’ye çıktı.

Euro Diesel 22.19 TL’ye, Gaz Yağı ise 21.58 TL’ye çıktı.

İLGİLİ KESİMLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan:

KDV ve FİF alınmasa, zammın 3.11 TL’si karşılanabilirdi

“Bu artışın önüne geçilemiyor. Çünkü dünya piyasası petrol fiyatları çok yükseldi.

Son yapılan zamla birlikte fahiş bir fiyat farkı oldu. Hem dolar hem petrol fiyatları anormal şekilde yukarıya çıktı. Bu şekilde sürerse, ne yazık ki akaryakıt fiyatlarında tırmanış sürecek.

Tabii ki yaşananlarda savaşın da etkisi var. Akaryakıt fiyatlarının bu denli çıkış nedeni bu, talep çok, arz yok.

Fiyatların düşmesi için devlet KDV indirimine gidebilir. Ancak bu da yeterli olmaz. Örneğin şu anda KDV oranı yüzde 10’dur. KDV ve FİF alınmasa, son gelen zam düşünüldüğünde 3.11 TL’si bu şekilde karşılanabilirdi. Ancak yine de ortalama 2.5 TL’lik artış kaçınılmazdı.”

Maliye ve Ekonomi eski bürokratlarından Erkan Okandan,

Dünyada akaryakıt fiyatları yüzde 15-20, bizde yüzde 300’e yakın arttı

“Akaryakıttaki fiyatı belirleyen unsurlar bellidir. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı, herhangi müdahale durumumuz yoktur. KDV oranını düşürebilir. Kamu maliyesinin durumu ortadadır. Yapılabilecek bir şey yok. Şu anki konjonktürde bu mümkün değil. Akaryakıt fiyatlarının tüm dünyada arttığı söylenir. Ancak dünyada yüzde 15-20 arttı. Bizdeki artış, yüzde 300’e yakın artış oldu. Kimin maaşı yüzde 300 arttı? Hep geri gidiyor, fakirleşiyoruz. Dünyada yakıt fiyatları düşse ya da stabil kalsa dahi, TL değer kaybetmeye devam ettikçe zamlar kaçınılmazdır. Şu an akaryakıt üzerinden alınan FİF değeri, 2-3 aydır ayindir. Bu da litre başına 98 kuruşa denk geliyor. Akaryakıt fiyatı arttıkça, devletin aldığı KDV fiyatı da artıyor. Esas bu süreçte, işin kaymağını benzin istasyonlarının yediğini söylemek mümkün. Onların bayi karı da artar. Yüzde 14.5 kar payı vardır. Pompa fiyatı arttıkça payı da artar. Devlet KDV oranını yüzde 10’dan yüzde 6-7’ye düşerse, şu anda altığı KDV’yi yeniden elde edebilir.”