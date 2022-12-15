Bir yılda işte böyle yoksullaştık!

▶ İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yıllık yüzde 120 enflasyona karşın hissedilen pahalık önceki yıla göre neredeyse iki katını aştı. Ekmekten, akaryakıta, bakliyattan tüp gaza, sütten tavuğa birçok ürünün bir yıllık fiyat farkını araştıran YENİDÜZEN, alım gücü düşen vatandaşın gün be gün nasıl yoksullaştığını ortaya koydu.

● ZAM REKORU KIRMIZI ET: Son bir yıl içinde zam rekoru 199 TL ile kırmızı ette oldu. 2021 yılında bazı market kasaplarında kilosu 140 TL’ye evlere giren kuzu şişin fiyatı günümüzde 339 TL’ye çıktı.

● BAKLİYAT DUDAK UÇUKLATTI: Geçtiğimiz yıl 21 TL’den alınan bir paket nohut, bu yıl 59 TL’ye çıkarken, 23 TL olan pirinç 49 TL’ye yükseldi, 13 TL’lik bulgur ise 27 TL’yi aştı.

● YAĞDA 50 İLA 70 TL ARASINDA DEĞİŞİM: Geçtiğimiz yıl 90 ila 140 TL arsında değişen 4 litrelik ayçiçeği yağının şişesi bu yıl market reyonlarında 140 ila 220 TL arasında değişkenlik gösterdi.

● PAHALILIK YENİ YIL MANGALINI DA VURDU: Yeni yılı 4 kişilik mütevazı bir ev ortamında geçirmenin ‘faturası’ ortalama 1,370 TL’yi bulacak, bu rakam geçtiğimiz yıl ise 763 TL idi…

Fehime ALASYA

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yıllık yüzde 120 enflasyona karşın hissedilen pahalık neredeyse iki katını aştı. Temel tüketim ürünlerine peş peşe yapılan zamlar vatandaşın alım gücünü de eritti.

Birçok market ürününde neredeyse iki katı fiyat farkı yaşanırken, bazı ürünlerinde bu fark yaklaşık üç katına çıktı.

Son bir yıl içinde zam rekoru 199 TL ile kırmızı ette oldu. 2021 yılında bazı market kasaplarında kilosu 140 TL’ye evlere giren kuzu şişin fiyatı günümüzde 339 TL’ye çıktı.

Bakliyatlarda bir yıl içinde yaşanan fiyat değişiklikleri de dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yılda 21 TL’ye raflarda yer alan bir paket nohut, bu yıl 59 TL’ye çıkarken, 23 TL olan pirinç 49 TL’ye yükseldi, 13 TL’lik bulgur ise 27 TL’yi aştı.

Yumurta, ekmek, benzin, süt, yoğurt, bif gibi bazı ürünlerin fiyatlarında da neredeyse iki katı artış görülürken akaryakıt ve elektrikteki bir yıllık fiyat farkları cepleri boşalttı.

Pahalılık yeni yılda kutlamalarındaki mangalları da olumsuz etkileyecek…

Yeni yıla sayılı günler kala kutlama planları yapılmaya başlarken, ülkede günden güne artan pahalılığın yerli halkın yeni yıl kutlamalarına da etki etmesi bekleniyor. 4 kişilik bir aile için yılbaşı sofrasının minimum maliyeti 1,370 TL’yi bulacak.

Bakliyatların yıllık değişimi dudak uçuklattı

Dövizdeki hareketlilikte en büyük etkiyi gören ürünler arasında bakliyatlar da yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 21 TL’den alınan bir paket nohut, bu yıl 59 TL’ye çıkarken, 23 TL olan pirinç 49 TL’ye yükseldi, 13 TL’lik bulgur ise 27 TL’yi aştı.

Yağda 50 ila 70 TL arasında artış

Ayçiçek yağları, 50 ila 70 TL arasında değişen zam ile rekor artış listesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 90 ila 140 TL arsında değişen 4 litrelik ayçiçeği yağının şişesi bu yıl market reyonlarında 140 ila 220 TL arasında değişkenlik gösterdi.

Akaryakıtta %58’lik artış…

Alım gücü düşen tüketiciyi giderek daha da zora sokan bir diğer gider ise akaryakıtta görüldü. Geçtiğimiz yıl 11 TL civarında olan 98 oktan benzin, bu yıl pompalardan 18,81 TL’ye döküldü. Bir yılda akaryakıt fiyatları yüzde 58,20’lik artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl 763 TL’ye yanan 4 kişilik aile mangalı, bu yıl 1,300 TL’yi aşıyor…

‘Yılbaşı mangalı’ cep yakacak!

Yeni yıla sayılı günler kala kutlama planları yapılmaya başlarken, ülkede günden güne artan pahalılığın yerli halkın yeni yıl kutlamalarına da etki etmesi bekleniyor.

Yılbaşı planlarına bir de halkın düşen alım gücü eklenince, kutlama maliyetlerinin ne olacağı merak konusu oldu. Alışveriş reyonlarını inceleyen YENİDÜZEN, 4 kişilik bir aile için yılbaşı sofrasının minimum maliyetini 1,370 TL olarak hesapladı. Bu rakamın geçtiğimiz yıl ise 763 TL olduğu yine gazetemizin verilerine yansımıştı.

Sadece mangal harcamaları 1,370 TL

Yeni yıl kutlamalarının olmazsa olmazı mangal keyfi için ise 4 kişilik bir ailenin geçen yılki ortalama gideri 763 TL iken bu yıl 1,370 TL’yi, gözden çıkarması gerekiyor. Et, tavuk, pastırma, kömür ve pideden oluşan mangal listesinde 1 kiloluk et şiş geçen yıl 150 TL iken, bu yıl 339 TL.

1 kiloluk tavuk şişin fiyatı ise geçen yıl 80 ile 85 TL arasında değişirken, bu yıl 90 TL ile 120 TL arasında raflarda yer alıyor.

Öte yandan et dışındaki mangal harcamalarında 5 kiloluk kömür geçen yıl raflarda 62 TL iken bu yıl 144,90 TL’ye satılıyor. 10’luk pidenin paketi ise 22 lira 50 kuruştan 37,99 TL’ye yükseldi.

Yılbaşının ‘keyfi’ kestanede rekor fiyat

Yılbaşı gecelerinin keyiflerinden kestanenin raf fiyatı ise dudak uçuklatıyor. 2020 yılında kilosu 44 TL olan kestane, geçtiğimiz yıl neredeyse iki katı fiyata, 86 TL’ye alıcı bulmuştu. Bu yıl ise kestanenin kilosu 114,90 TL’den satışa çıkıyor. Geçen yıldan bu yıla sadece kestanenin kilosunda 28 TL fiyat artışı görüldü.

Alkol fiyatları da arttıkça arttı…

Marketlerde geçtiğimiz yıl, ortalama kalitede bir viski 89,90 TL, rakı 109 TL tutarken, bu yıl viski 218,90 TL, rakı 70’lik 165,90 TL’den raflarda yer aldı.



Et şiş: 339 TL

Az yalı dana kıyma: 255,90 TL

Pastırma: 102,63 TL

Yoğurt: 50,20 TL

Pide: 37,99 TL

Maydanoz: 5,95 TL

Domates: 7,68 TL

Marul: 12,95 TL

Salatalık: 2,46 TL

Sumak: 8,30 TL

Biber: 2,54

Soğan: 17,50 TL

Kola: 11,99 TL

Kömür: 144,90 TL

Kestane: 114,90 TL

Rakı: 165,90 TL

Tavuk şiş: 90 TL