CTP, sağlık politikaları alanında “Ortak Gelecek Programı'nı" tanıtacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sağlık politikaları alanındaki “Ortak Gelecek Programı'nı" çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtacak.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sağlık politikaları alanındaki “Ortak Gelecek Programı'nı" çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtacak
CTP’den verilen bilgiye göre, çarşamba günü saat 14.00’te, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Salonu’nda yapılacak toplantıda, sağlık alanındaki hedefler ve yeni dönem politikaları paylaşılacak.
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