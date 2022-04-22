"Bir oyun kuruldu ve onun parçası olmadığımızı söyledik”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ‘bir oyun kuruldu ve biz onun parçasıymış gibi sırayla geldik, görüşme yaptık şeklinde bir görüşme olmadığını söyledik” dedi.

“Ortada çok ciddi bir sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik var” diyen Erhürman, yaşanan süreci sert bir dille eleştirdi.

Erhürman, bugünkü görüşmenin ‘rutin’ bir görüşme olmadığını ifade ederek, “Memleket bu kadar krizin ortasında böyle bir maskaralığın içerisine sürükleniyor” şeklinde konuştu.

“CTP hükümet kurar. Seçimde söylediği ilkeleri hayata geçirmek için hükümet kurar. Söylediklerimizi yapmak için hükümeti kurarız” diyen Erhürman, “Bu toplumun özgüveni yok edilmeye çalışılıyor. Asla buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ortada çok ciddi bir sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik var”

Erhürman’ın açıklaması şöyle: Cumhurbaşkanı Tatar’a, bunun normal bir görüşme olmadığını, ‘bir oyun kuruldu ve biz onun parçasıymış gibi sırayla geldik, görüşme yaptık’ şeklinde bir görüşme olmadığını söyledik.



Bir Başbakan, falanca bakanla çalışmak istemediğini söylüyor.

Bir Başbakan, kendi bakanı ile çalışmak istemiyorsa bakan ‘benimle çalış’ diye ısrar edebilir mi? Beklenen birinci hareket, Sunat Atun’un istifasını verip, gitmesiydi. Atun, bunu yapmadı. ‘Anayasa Başbakan görevden aldıysa, siz de imzalarsınız’ diyor. Bunu Cumhurbaşkanlığı bilmiyor.

Savcılığa soracağını söylüyor, vakit geçiyor, bu da Tatar’ın ve ekibinin hatası. Arkasından Sucuoğlu oturup, beklemiyor. Ya onu görevden alacaksınız ya da istifa ettim diyor. Cumhurbaşkanı yeniden Savcılığa soruyor. Savcılık, istifanın tek yanlı işlem olduğu, kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Diğeri neydi? Memleket bu kadar krizin ortasında böyle bir maskaralığın içerisine sürükleniyor. Bu maskaralığın içerisinde her şey normalmiş gibi zannediliyor, Cumhurbaşkanlığına gelip, bizimle görüştü mü diyeceğiz? Böyle bir dünya yok. Ortada çok ciddi bir sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik var.”

“Kim bakan, kim başbakan olacak zihniyeti var”

“Ne olacağım zihniyeti var. Kim bakan, kim başbakan olacak zihniyeti var. Bu zihniyetin tek derdi budur, aynı filmi burada yaşatıyorlar.”

“Tatar, ‘Ben bu görevi Faiz beye vermeyeceğim’ derse, o zaman bu görevi alırım”

“Tatar, hükümeti kurup, kurmayacağımı sordu. Ben de eğer sizin kararınız Faiz bey istifa etti, artık hükümeti kurma görevi Faiz Sucuoğlu’na verilemez yönündeyse, çıkacaksınız ‘Ben bu görevi Faiz beye vermeyeceğim” diyeceksiniz. O zaman ben bu görevi alırım. Ama niyet şuysa, önce CTP’ye vereyim, zaten diğer taraftan Faiz bey açıkladı. Ne dedi? Ben Cumhurbaşkanı ile görüştüm, görevi bana verecek, ortaklarımla iyi anlaşıyorum. Bakanlar Kurulu listesinde 3-4 kişiyi değiştirip, hükümeti kuracağım’ diyor.”

“Toplumun özgüveninin yok edilmesine izin vermeyeceğiz”

“Bunların sorumlusu, siyasiler değil, bu zihniyetteki siyasilerdir. Muhalefetin ne dahli vardır ki bu sürecin içerisinde de durmadan siyasilerden bahsediliyor. Bu toplumun özgüveni yok edilmeye çalışılıyor. Asla buna izin vermeyeceğiz. Ben ülkenin insani potansiyeli de kapasitesi de ülke yönetmeye müsaittir, kimse halkın özgüvenini yıpratmaya, üzerinde tepişmeye çalışmasın. Bundan sonrasında ne olacağını göreceğiz.”

“CTP hükümet kurar…”

“CTP hükümet kurar. Niçin hükümet kurar? Seçimde söylediği ilkeleri hayata geçirmek için hükümet kurar. Hükümet kurmak için hükümet kurmayız. Söylediklerimizi yapmak için hükümeti kurarız. Bu memlekette protokol imzalanacaksa önce Meclis’ten kalkınma planı geçecek, ona göre imzalar atılır. CTP birilerinin olduğu gibi makama oturalım derdinde değil. Bugün oldu TC ile imzalanan protokolü bilmiyoruz. Böyle bir maskaralık kabul edilemez. Bu protokolle hareketle Resmi Gazete’de yasa gücünde kararname yayınlanıyor. Kimse sorumluluktan kaçmasın. Atun da, Sucuoğlu da Tatar da sorumlu. Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Ne yapacaklarsa yapacaklar. Ne yapmak istedikleri zaten kamuoyu tarafından görünüyor. Sucuoğlu zaten açık şekilde ‘Tatar, Atun’u görevden alabilseydi’ şeklinde bir cümle kurdu.”

“Tatar’a Atun’u nereden görevden alamadığını sorduk, bir şey söyleyemedi”

“Atun’u neden görevden almadığını sorduk. Bize bir şey söyleyemedi. Bu saatten sonra 3’lü hükümet kurulacaksa, onun hükümet olmadığı herkesin malumu. İktidar bizim işimiz diyerek, göreve gelenler en kısa süre görevde kaldı.”