Batuhan Borakan

Mevlüt Ergin, 20 yıl Ankara’da restoran işlettikten sonra yaklaşık 5 sene önce Kıbrıs’ın kuzeyinde restoran açmaya karar verdiğini söylüyor.

İhtiyaç sahiplerine her zaman elinden geldiğince yardım etmeye hazır olduğunu söyleyen Ergin, “Bir masamız her zaman onların” diyor…

“Buraya şubemizi açınca hiç kapımızı çalan ihtiyaçlı olmadı”

Ankara’da bulunan şubesinde ihtiyaçlı kişilerin kapısını çaldığını ve elinden geldiği kadar yardım ettiğini belirten Ergin, “Kıbrıs’ta böyle bir şeyle karşılaşmadım, bu sebepten böyle bir yazı astım belki çekiniyorlardır, utanıyorlardır ” dedi.

“Bir masamız her zaman onların”

İhtiyaç sahiplerini hiçbir zaman geri çevirmediğini belirten Ergin, “bir masamız her zaman ihtiyaç sahiplerinindir, utanmadan, çekinmeden gelip bizden yardım isteyebilirler, kapımız her daim açıktır” diyor…