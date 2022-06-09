Bir ‘kişiye özel değişiklik’ tasarısı daha!

Sayıştay Başkanı’nın ‘emeklilik yaşını yükseltmeye’ yönelik değişiklik içeren Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısını Resmi Gazete’de yayımlandı, bilgiye sunuldu.

Tasarı yasallaşırsa Sayıştay Başkanı’nın mecburi emeklilik yaşı, Yüksek Mahkeme Yargıçları ile aynı seviyeye getirilecek, mecburi emeklilik yaşı gelen mevcut Sayıştay Başkanı Osman Korahan da görevine devam edebilecek.

Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre, esas maddenin ilgili maddesi değiştirilecek, Sayıştay Başkanı ve üyelerinin mecburi emeklilik yaşı, Yüksek Mahkeme Yargıçları ile aynı seviyeye getirilecek.

‘Görevine son verilemeyen’ Sayıştay Başkanları, kendileri istemedikleri sürece ancak mecburi emeklilik yaşında, yani 65 yaşında emekli olabilecek.

Korahan 59 yaşında, emeklilik yaşı 60, yapılmak istenen değişiklik ‘65’te emeklilik’

1963 doğumlu olan Sayıştay Başkanı Osman Korahan 59 yaşında… Yürürlükteki Sayıştay Yasası’na göre mecburi emeklilik yaşı 60.

Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise, Sayıştay Başkanı’nın mecburi emeklilik yaşını, Yüksek Mahkeme Başkanları ile aynı seviyeye, yani 65’e yükseltmeyi öngörüyor.

Tasarı yasallaşırsa, 2010’dan bu yana, 12 yıldır Sayıştay Başkanlığı görevini yürüten Korahan, 5 yıl daha bu görevi yürütebilecek.