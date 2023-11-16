“Bir insanın askere gitmek istememesi suç olmamalı”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından seferberliğe çağrılan ve vicdani reddini açıklayan Mustafa Hürben Lefkoşa'da askeri mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Hürben'in davasını 14 Aralık tarihine erteledi.

Lefkoşa'daki ASAL Şube önünde vicdani reddini açıklayan Hürben, "bir insanın farklı sebeplerden askere gitmek istememesinin suç teşkil etmesi bana doğru gelmediği için vicdani reddimi ilan ediyorum" dedi.

Hürben açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir gün bile yapmadığım askerliğin seferberliğine gitmediğim için mahkemeye çağırıldım.

İster savunma ister saldırı amaçlı olsun, insan öldürme eğitimi veren bir kurumun içinde olmak istemedim. İsrail-Filistin olaylarında binlerce insanın ölümü bize insanlık olarak bazı şeyleri tekrardan düşünmemiz ve bazı şeyleri artık kökten değiştirmemiz gerektiğini hatırlatmalı.

İlla ülkeye bir şekilde hizmet etmem gerekirse, bunun eğitimini aldığım alanda gerçekten halkın yararına olacak şekilde yapmamın daha verimli olacağını düşünürüm ama sonrasında bu ülkede hiçbir şeyin halkın yararına yapılmadığı gerçeğini hatırlarım. Her yıl bedelli hakkı kazanabilmek için başka ülkelere giden ve geri gelmeyi mantıklı bulmayan bu kadar insan varken, bu konunun hala daha çözümsüz kalıyor olması çok garip ve üzücü.

Bugün bu ülkedeki birçok eksik veya sorundan sadece bir tanesine itiraz ediyorum, bir insanın birçok sebepten dolayı askere gitmek istememesinin suç teşkil etmesi bana doğru gelmediği için de vicdani reddimi ilan ediyorum."