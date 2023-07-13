“Bir hayaliniz varsa vazgeçmeyin”

3 erkek çocuk annesi olan Çağla Karademir, anne olduktan sonra çocuk kıyafetlerine ve aksesuarlarına farklı gözle bakmaya başladı ve annelerin ihtiyaçlarını fark ederek, bebek giyim sektörüne giriş yaptı.

Özellikle 0-3 yaş aralığı bebekler için giysi bulmakta zorlanan annelerin adeta kurtarıcısı olan Karademir, “Bir hayaliniz varsa asla vazgeçmeyin. 3 çocukla iş kurmak benim için de kolay olmadı ama vazgeçmedim” diyor.

“Hayalimde hep çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak vardı”

“Çocuklarımdan sonra kendi işimi yapmaya karar verdim. Çocuklarımın da giyimine özen gösteren bir anneyim. Buradan esinlenerek kendime bir yol çizdim. Hayalimde hep çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak vardı” diyen Karademir, adada bebek giyiminde olan eksikleri fark ettiğini ve özellikle 0-3 yaş aralığındaki bebeklere giysi bulmakta zorlanan anneler için böyle bir girişim başlattığını ifade ediyor.

Anne kimliğiyle kendinin de online alış veriş yaptığını ifade eden Karademir, özellikle 0-3 yaş aralığındaki bebek giyiminde dokunarak, görerek almanın çok önemli olduğunu ve bu yüzden mağaza açmaya karar verdiğini anlatıyor.

“Özellikle erkek çocuk giyiminde seçenek az”

Özellikle erkek çocuklarına bulunamayan kıyafetleri getirdiğini belirten Çağla Karademir, “Çünkü erkek çocuklarında seçenek az. Ben bulamadığım için hep yurt dışından temin ediyordum. Bunun eksikliğini fark edince böyle bir iş kurmak istedim” diyor.

İlk etapta erkek çocuklarına ağırlık verdiğini ve çok güzel geri dönüşler aldığını belirten Karademir, şu an kız bebekler için de ürün getiriyor.

“Her butiğin kendine öz tarzı var”

Her butiğin kendine öz bir tarzı, hedef kitlesi olduğuna inanan Karademir, “Beni diğerlerinden ayıran özellik daha küçük yaş gruplarına hitap ediyorum. Çünkü onlara yönelik giysi bulmak adada çok zor. Kumaş kalitesine çok önem veriyorum ve devamı olan ürün çok getirmiyorum. Mesela siz bebeğinize bir ürün aldıysanız onu çok kişide görmeyeceksiniz. Çünkü sürekli aynı veya benzer ürünü tekrarlamamaya çalışıyorum. Kumaşları alerjik bebeklere göre de seçiyorum. Müslim, ribana yüzde yüz koton ürünler koymaya çalışıyorum” diyor.

“İnsanlar hayallerinden vazgeçmemeli”

Sektöre giriş yapmadan önce 2 yıl boyunca araştırma yaptığını ve bu sürede de 2 çocuk daha dünyaya getirdiğini söyleyen Çağla Karademir, “Eğer bir hayaliniz varsa vazgeçmemelisiniz. Benim için 3 çocukla birlikte hele de ekonominin kötü olduğu bir dönemde iş kurmak kolay olmadı. Ama hayalimden vazgeçmedim” diyor.