Bir haftada 5 yangın

Ülkede 19 - 25 Aralık tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde 5 yangın ve 22 hususi servis olayı meydana geldi.

Haftalık İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu yaklaşık 202 bin 500 TL zarar meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri; “söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kümes içerisindeki lambanın çıkardığı ısıdan dolayı talaşların alev alması ve faal durumdaki toz boya fırın makinesinde oluşan gaz kaçağının alevlenmesi” sonucu yer aldı.

Hususi servis olayları ise; “araç içerisinde kilitli kalan bebeğin kurtarılması, yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol içerisine devrilen ağacın kesilip kaldırılarak yol güvenliğinin sağlanması, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, su depoları arasında ve basamak sahanlığında mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olarak yer aldı.

Zamanında alınan tedbirler felaketi önler

İtfaiye Müdürlüğü, şu uyarılarda bulundu:

“Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda, elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açınız. Son olarak bir süpürge alarak, ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

Kolay alev alabilecek maddeleri lamba, şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzakta tutunuz.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde, 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yeri ve konutunuzu yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”