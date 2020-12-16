Bir günde iki ölüm

Akova ve Güzelyurt’ta dün iki kişi rahatsızlanarak yaşamını kaybetti.

Akova’da sakin 51 yaşındaki Songül Kıstı ile Güzelyurt’ta sakin 71 yaşındaki Piotr Iftode evlerinde aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.

Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

Mağusa’da dün Barış Sokak’ta A.U.U.’nun (E-30) şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.H.(E-27) ve S.O.A.(E-32) tutuklanırken, S.O.A.’nın tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Gemikonağı’nda yaralama

Gemikonağı’nda dün O.Y.(E-36), vefat etmiş olan annesine küfür ettiği gerekçesiyle Süleyman Güder’in başına taş ile vurarak başından, bıçak ile de omzundan yaraladı.

O.Y. tutuklandı.