Bir günde dört yangın

Gazimağusa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde dün , dört ayrı yerde çıkan yangın zarara neden oldu.Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da, saat 11.30’da, bir apartman dairesinin mutfağında muhtemelen açık unutulan elektrikli battaniyenin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; mutfakta bulunan beyaz eşyalar ile muhtelif mutfak eşyaları yandı, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.

Yüksek gerilim nedeniyle elektrik kablosu alevlendi

Gazimağusa’daki ikinci yangın, saat 18.00 sıralarında, Garga Sokak ile Zafer Mahallesi arasında bulunan elektrik direği üzerindeki trafoda oluşan yüksek gerilim nedeniyle, kabloların alevlenmesi sonucu çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, plastik parçaların eriyip park halinde bulunan bir aracın ön kaputu üzerine damlası neticesinde ise, konu araç zarar gördü.

Ocakta unutulan tencere yangına sebep oldu

Girne’de, saat 15.30’da, bir apartman dairesinin mutfağında yemek ısıtmak için ocak üzerine konulduktan sonra unutulan tencerenin alevlenmesi de yangına yol açtı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; söz konusu gaz ocağı, buzdolabı ve üç gözlü mutfak dolabı yandı.

Sönmemiş puro kanepeyi tutuşturdu

Son olarak Yeniboğaziçi’nde, saat 19.30’da, bir evin üst katındaki oturma odasında muhtemelen kanepe üzerinde unutulan sönmemiş puronun kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında; muhtelif mobilyalar, kıyafetler ve ev eşyaları yandı, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.