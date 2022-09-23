Bir günde 3 ani ölüm!

Bir günde 40, 70 ve 75 yaşında üç ani ölüm meydana geldi. Polis Basın Subaylığı, dün 40, 70 ve 75 yaşında üç kişinin aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaldıkları ikametgahta rahatsızlanan 40 yaşındaki Mustafa Aktaş ve 75 yaşındaki Aziz Karabulutoğlu’nun, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiği ifade edildi.

70 yaşındaki Şerife Aşık ise ikametgahında ölü olarak bulundu.

Polis açıklaması şöyle:

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 22.09.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Kayalar köyünde sakin Mustafa AKTAŞ (E-40), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 22.09.2022 tarihinde, saat 06:45 sıralarında, Şirinevler köyünde sakin Şerife AŞIK (K-70), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

3. 22.09.2022 tarihinde, saat 20:40 sıralarında, Balıkesir köyünde sakin Aziz KARABULUTOĞLU (E-75), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.