Bir günde 2 operasyon, çok sayıda uyuşturucu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz tarihinde saat 12.30 sıralarında, Gönyeli’de 51 yaşındaki S.K.’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 510 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğu düşünülen madde bulundu

Yaya olarak üzeri aranan S.K.’nin ayrıca park edilmiş arabasında yaklaşık 400 gram hintkeneviri, 75 gram Methamphetamine ve 285 gram ağırlığında Kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen toplam 2 bin 590TL ve 300 Euro nakit para bulundu. Uyuşturucuları ve parayı delil olarak alan polis, S.K.’yı tutuklayarak hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan yine 30 Temmuz tarihinde saat 20:30 sıralarında bu kez Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan ağaçlık alan içerisinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 3 ayrı poşet içerisinde gizlenmiş şüpheli poşetleri almak için gelen 20 yaşındaki B.H.P. tutuklandı.

B.H.P.’nin üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ve poşetler içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.