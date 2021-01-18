Bir gecede 2 yangın

Mağusa ve Güzelyurt'ta dün gece iki evde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 21:15 sıralarında, Mağusa’da Cengiz Han Sokak üzerinde, Ali Özad’a ait kullanılmayan boş evin garaj kısmında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangıda, 1 bulaşık makinesi, 10 metrelik gemi direğinin uç kısmı, 1 zembil balık ağı, muhtelif kağıt ve kitaplar yanarak zarar gördü.

Polis ayrıca dün saat 23:45 sıralarında, Güzelyurt Sanayi Bölgesinde Meryem Altıntaş’ın kaldığı evin yatak odası içerisinde, elektrik kesintisi nedeni ile yakmış olduğu mumun dolap içerisinde bulunan kitaplar üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldiğini açıkladı . Çıkan yangın sonucu söz konusu dolap ile üzerinde bulunan kitaplar, günlük kıyafetler ve odanın tavanı yanarak zarar gördü.

Yangınlar itfaiye tarafından söndürüldüğü, polisin ise iki olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.