Bir garip vekalet!

Ayşe GÜLER

Maliye Bakanı Sunat Atun ‘manevi’ gerekçelerle yurt dışında izin kullanırken başlayan vekâlet süreci, siyasette yeni bir krizin kapısını araladı.

Maliye Bakanlığı’na bir haftadır vekâlet eden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıb-Tek’te pahalı yakıt alımına neden olan 3 sözleşmeye imza koydu, 3’lü kararname ile bakanlıkta üst düzey görevden almalara onay verdi.

Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin istifasına neden olan Atun, yeni bir krizle bir kez daha gündeme geldi.

Atun’un, vekaletlendirme için UBP’li bakanlar yerine DP’den bir ismi istemesinin parti içerisinde rahatsızlığa neden olduğu konuşulsa da bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Vekalet sürecinde Atun’un özellikle KKTC Başbakanı olarak yetkilendirilen Ünal Üstel’in UBP’li bakanlar Olgun Amcaoğlu ve Hasan Taçoy’a görevlendirme verilmesini istemediği de kulislere gayrı resmi bilgi olarak yansıdı.

Öte yandan gün boyunca aradığımız Fikri Ataoğlu’na ise ulaşılamadı.

Yakıt bitti, elektrikte kriz yaşandı

10 gün boyunca Maliye Bakanlığı’na vekalet edecek Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlıkla ilgili tüm yetkilerde de söz sahibi oldu.

Bu sürede Ataoğlu, Kıb-Tek’te pahalı yakıt alımına neden olan sözleşmelere imza koydu.

Ataoğlu imzası ve onayı ile Teknecik Elektrik Santrali’ndeki yakıt stokunun 1 Temmuz itibariyle üç gün içerisinde tükenecek olması nedeniyle ihalesiz yakıt alımı gerçekleşti.

İçkale Sosyal Hizmetler Taş. İnş. Gıda Tur. Oto San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nden 13 bin ton, Alkagesta Ltd’den ise 3 bin ton yakıt alındı.

Bu kez 4 Temmuz’da yine Ataoğlu imzasıyla PETCO isimli şirketten 1100 ton yakıt temin edilmesi kararlaştırıldı.

İhalesiz yakıt alımı devam etti. ÜstEl hükümeti ülkede yaşanan elektrik krizini ihalesiz fuel oil alımı yaparak çözmeye çalıştı, Bakanlar Kurulu kararı ile bir kez daha ihalesiz yakıt alımı yapıldı.

Ünal Üstel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda 2 bin 300 ton fuel oilin Petrol Geri Kazanın Şirketi Ltd (PETCO) isimli şirketten alınması yönünde karar üretti.

25 Haziran’da ise PETCO şirketinden yine ihalesiz alım gerçekleşmiş, 2 bin 300 ton yakıt alınmıştı.

CTP ısrar etti, belgeleri aldı, rakamları tek tek açıkladı

KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımlarına ilişkin bilgi talebiyle Tufan Erhürman başkanlığında Başbakanlık'a giden Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 18 Milletvekili, Başbakan olarak atanan Ünal Üstel ile görüştü.

Başbakanlık’tan KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımlarına ilişkin talep Ettiği belgeleri aldı.

Belgeleri aldıktan sonra Başbakanlık önünde kısa bir basın açıklaması yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, “İlk bakışta normalin 3 katı fazla rakam gördük. Detaylı açıklama yapıp yargıya taşıyacağız” dedi.

Parti içerisinde kurulan küçük komite ile hemen veriler üzerinde çalışma başlatacaklarını belirten Erhürman, “İlk etapta navlun ücretlerinde normalin üç katı üzerinde rakam gördük. Bu bir karar için geçerli, dört karar var, tümünü hesaplayıp doğru bilgi vereceğiz” dedi.

Üstel: Hesap soracağım / Atun: Veremeyeceğim hesap yok

Yaşananların ardından elektrik krizi ve halkın yaşadığı karanlık sonrasında halkın ve muhalefetin hesap sorduğu Ünal Üstel, kendisi de bir açıklama yayınladı, “sorulacak bir hesap varsa, halkımız adına her ne pahasına olursa olsun bunun hesabını soracağım” dedi.

Başbakan olarak atanan Üstel, “Bu geçiş döneminde krizin aşılabilmesi için ödenen fazla miktarlar varsa vatandaşımızın faturalarına yansımaması için Maliye Bakanlığı’nda gerekli tedbirler alınacaktır” iddiasını da ortaya koydu.

Yurt dışında bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun da Kıb-Tek'te yaşananlarla ilgili, “Her türlü tedbiri almıştık. Şirket yükümlülüklerini yerine getirmediği için mağduriyet yaşandı... Verilemeyecek hesabım yok“ dedi.

Atun, yakıt sıkıntısı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ancak kendilerine güvenilen, mukavele yapılan şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine halkın ve devletin bir mağduriyet yaşadığını belirtmişti.

Çoli görevden alındı

Elektrikte kriz sürerken ve Atun’un yurt dışı izni de devam ederken, bu kez Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli görevden alındı.

Yerine Burak Şoföroğlu atandı.

Ayrıca, Bakanlık Müdürü Ersan Karataş da görevden alındı.

Kararlar 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararın ardından YENİDÜZEN’in ulaştığı Çoli, “Bana bu yönde bir bilgi gelmedi” demişti.

Maliye Bakanı Sunat Atun manevi gerekçelerle yurt dışında izin kullanırken, bakanlığında üst düzey görevden almalar yaşandı.Üçlü kararnameye, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile birlikte Maliye Bakanı Atun’a vekalet eden Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu imza atmıştı.