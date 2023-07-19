Bir garip ‘rezervasyon’

Ertuğrul SENOVA

Yasal durumu “belirsizliklerle” anılan ve sadece yüzde üç buçuğu askeri bölge statüsünden çıkarılıp, yalnızca yayalar için gezintiye açılan kapalı Maraş bölgesindeki 4 büyük oteli satın aldığını iddia eden bir şahıs, “varoshahotels.com” internet sitesi üzerinden 2025’e yönelik rezervasyon kabul etmeye başladı.

Cleo Hotel, Golden Seaside, Aegean Court ve Loizos Christofides isimli oteller için 2025’e yönelik ücretli rezervasyon kabulü yapılan sitede, 1 gecelik konaklama bedeli en az 1189 Dolar’dan başlıyor.

“Şirketin” sahibine yönelik herhangi bir bilginin yer almadığı web sitesinde, şirket merkezinin, Maraş’ın kapalı kısmındaki John F. Kennedy Bulvarı’nda olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in Taşınmaz Mal Komisyonu’ndaki kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre rezervasyona açılan otellerin satış işlemleri resmi olarak gerçekleşmedi.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise Kıbrıs’ın kuzeyinde bir otel işletmek için önce Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılması, ardından oteller encümeninden onay alınıp, Otelciler Birliği’nden işletme belgesi alınması gerektiğini belirterek, söz konusu otellerle ilgili bu prosedürlerin hiçbirinin işletilmediğini belirtti.

Birlik Başkanı Çağıner bu konuda ilgili makamları bilgilendirdiğini de ifade etti.

Öte yandan YENİDÜZEN, Turizm Bakanlığı’na otellerle ilgili bir dizi soru yöneltti ancak yanıt verilmedi.

“Hayalet şehirde tatil”

Kapalı Maraş bölgesindeki 4 büyük oteli satın aldığını iddia eden bir şahıs, “varoshahotels.com” internet sitesi üzerinden 2025’e yönelik rezervasyon kabul etmeye başladı.

Cleo Hotel, Golden Seaside, Aegean Court ve Loizos Christofides isimli oteller için 2025’e yönelik ücretli rezervasyon kabulü yapılan sitede, 1 gecelik konaklama bedeli en az 1189 Dolar’dan başlıyor.

“Şirketin” sahibine yönelik herhangi bir bilginin yer almadığı web sitesinde, şirket merkezinin, Maraş’ın kapalı kısmındaki John F. Kennedy Bulvarı’nda olduğu ifade ediliyor.

Web sitesinde ayrıca bir “metaverse” evreni de yaratılmış durumda. Kullanıcılar, bir avatar oluşturarak Maraş’ın kapalı kısmında, şirketin “Hayalet şehirde tatil” reklamlarıyla dolu bir otel lobisi ve yolda yürüyerek yolculuk yapabiliyor.

Var olmayan otel odası için ön ödemeli rezervasyon

YENİDÜZEN, 2025 itibariyle rezervasyona açılacağı belirtilen otellerden Golden Seaside Otel’de, Haziran 2025 tarihine yönelik bir rezervasyon işlemi gerçekleştirdi ve web sitesinin, henüz var olmayan ve resmi satışı gerçekleşmeyen otel odaları için ön ödeme kabul ettiğini tespit etti.

Resmi satış işlemleri gerçekleşmedi

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in Taşınmaz Mal Komisyonu’ndaki kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre rezervasyona açılan otellerin satış işlemleri resmi olarak gerçekleşmedi.

Yaklaşık 2 ay bu konuda yapılan bir başvurunun eksik evrak nedeniyle geri gönderildiği ifade edildi.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Resmi prosedür işletilmedi”

YENİDÜZEN’e konuşan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise Kıbrıs’ın kuzeyinde bir otel işletmek için önce Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılması, ardından oteller encümeninden onay alınıp, Otelciler Birliği’nden işletme belgesi alınması gerektiğini belirterek, söz konusu otellerle ilgili bu prosedürlerin hiçbirinin işletilmediğini belirtti.

Birlik Başkanı Çağıner bu konuda ilgili makamları bilgilendirdiğini de ifade etti.

Turizm Bakanlığı soruları yanıtsız bıraktı

Öte yandan YENİDÜZEN, Turizm Bakanlığı’na otellerle ilgili bir dizi soru yöneltti. Ancak Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, soruları yanıtsız bıraktı.