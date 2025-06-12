“Bir Düş” belgeseli yarın akşam KTÖS Konferans Salonu’nda gösterilecek

Türkiye’de yayınlanan BirGün gazetesinin 20’nci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan “Bir Düş” belgeseli yarın akşam saat 19.00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Konferans Salonu’nda gösterilecek.

Dört örgütün imzasıyla yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) iş birliğinde düzenlenecek.

Belgesel gösterimi öncesinde “Medya, Toplumsal Mücadeleler ve Demokrasi” paneli gerçekleştirilecek.

Kolaylaştırıcılığını Hüseyin Yalyalı’nın yapacağı panele, konuşmacı olarak BirGün gazetesi yazarlarından Türkiye Sol Parti MKY Üyesi Alper Taş, Bugün Kıbrıs gazetesi yazarlarından Ayşemden Akın ile gazeteci, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu katılacak.

“Bir Düş” belgeselinin, gazetenin kuruluşundan bugüne geçen süreci, içeriden tanıklıklarla ve dönemin kritik olaylarına ışık tutan sahnelerle 53 dakikada izleyiciye aktardığı belirtildi.

Yönetmenliğini Ümit Oktay Aymelek yaptığı belgeselin görüntü yönetmenliğini ise Hüseyin Kama üstlendi.