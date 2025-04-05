Bir "dokunulmazlığın kaldırılması" komitesi daha yolda

Demokrat Parti'den istifa eden ve "bağımsız milletvekili" olarak Meclis’te bulunan Hasan Tosunoğlu hakkında Başsavcılığın bir dosya hazırladığı ortaya çıktı.

Söz konusu dosyanın, Tosunoğlu’nun Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğu döneme ilişkin olduğu ve Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiği iddia ediliyor.

Söz konusu iddia, bizzat Tosunoğlu tarafından ortaya atılmış durumda.

Dosyanın Meclise sevki durumunda, Tosunoğlu'nun polis tarafından soruşturulması adına dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik komite kurulacak.

Son olarak UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın "sahte diploma" kullandığı iddiasıyla polis tarafından soruşturulması adına dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir komite kurulmuştu.

Kendisi hakkında hazırlanan dosyayı “karalama operasyonu” olarak niteleyen Tosunoğlu, yaptığı uzun açıklamada kamuoyuna “temizim” mesajı vermeye çalıştı.

Tosunoğlu, geçtiğimiz aylarda da, milletvekili olduktan sonra oğullarına devrettiği aile şirketi 'Tosunoğlu İnşaat'a yönelik yürütülen soruşturmayla gündeme gelmişti.

Devlet ihalelerine katılan söz konusu şirketin direktörlerinden biri olan oğlu, soruşturma kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Bu süreçte, milletvekillerinin birinci derece yakınlarının devlet ihalelerine katılmaları "etik" açıdan tartışma konusu olmuştu.

Şimdi ise benzer iddialar, bu kez Tosunoğlu’nun, vekil olmadan önce başkanlık yaptığı Kooperatif Merkez Bankası dönemiyle ilgili gündeme geliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tosunoğlu, daha önce, banka yönetim kurulu başkanı olduğu döneme ilişkin kendi talebiyle bir polis soruşturması yürütüldüğünü ve bu soruşturmanın herhangi bir suç unsuruna rastlanmadan sonuçlandığını savundu.

Ancak savcılık makamının yeni bir dosya hazırlaması, geçmiş soruşturmanın kamuoyundaki etkisini gölgede bıraktı...

Tosunoğlu’nun açıklamasında dikkat çeken bir başka nokta ise “ifadesine başvurulmadan dosya hazırlandığı” yönündeki serzenişi oldu. Ancak, bu durum savcılığın elindeki belgelerin ve tanıklıkların Tosunoğlu’nun doğrudan ifadesine gerek duymayacak kadar güçlü olduğu yorumlarına da yol açtı.

Aynı açıklamada, “Milletvekilliği ya da dokunulmazlık zırhının ardına saklanacak değilim” ifadesini kullanan Tosunoğlu, milletvekilliğini “amaç değil araç” olarak gördüğünü söyledi.

Süreci “alelacele ve acemice” bir karalama girişimi olarak değerlendiren Tosunoğlu, aile şirketlerine yönelik devam eden soruşturmayı da "operasyon" olarak niteledi.

AİLE ŞİRKETİNE YÖNELİK İDDİALAR

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğluna ait Tosunoğlu İnşaat Ltd., KKTC Merkez Bankası’nın yeni hizmet binası ihalesini kazanmasının ardından sahtecilik ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. İhaleye katılan bir başka firmanın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, şirket direktörlerinden Uğur Tosunoğlu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, MİK’e sunulan teklif belgelerinde usulsüzlük yapıldığını ve bazı belgelerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Uğur Tosunoğlu, “sahte belge düzenleme”, “sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs” ve “yasal görevlilere riayetsizlik” gibi suçlamalarla yargı sürecine dahil edildi.

Milletvekili Hasan Tosunoğlu ise süreci “itibar suikastı” olarak nitelendirmiş, oğlunun suçsuz olduğunu savunmuştu. Soruşturma halen devam ediyor.