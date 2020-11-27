CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, liderlerle bir araya geleceği yemek öncesinde kısa bir açıklama yaptı, toplantının bir "değerlendirme" toplantısı olduğunu söyledi.

Ersan Saner ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Erhürman Cumartesi günü hedefiyle çalıştıklarını söyledi.