“Bir çocuk bile zarar görürse bunu göğüslemeye hazır mısınız?”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu üyesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemal Mert, Sağlık Bakanlığı’nın, ailelere ücretsiz aşı verilmesi hizmetini 1 Şubat itibariyle durdurduğunu belirterek, bakanlığa 9 soru yöneltti; bu yanlıştan geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu arasında bugün bir toplantı düzenlendiğini belirten Mert, çocuk aşılarıyla ilgili yanlış bir karar üretildiğini, bu yanlıştan dönülmesi adına açıklama yaptığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın, aldığı bir kararla çocuk aşılarının uygulanmasında kısıtlamalar getirdiğini söyleyen Mert, uzun yıllardır isteyen ailelerin çocuklarıyla kamu sağlık merkezlerine gidip aşı yaptırabildiklerini ya da çocuk hekimlerinin yazdığı aşı reçeteleriyle kamu sağlık merkezlerinden aşılarını ücretsiz temin ederek kendi çocuk hekimlerinde aşılarını yaptırabildiklerini anımsattı.

Mert, çocuk hekimlerinin yazdığı aşı reçeteleriyle kamu sağlık merkezlerinden aşılarını ücretsiz temin eden ailelerin, bu kapsamda kendi çocuk hekimlerinde aşılarını yaptırdıklarını hatırlatarak, “Yıllardır büyük oranda başarı ile uygulanan ailelere ücretsiz aşı verilmesi hizmeti, 1 Şubat Çarşamba günü itibariyle sonlandırıldı” dedi.

Mert, “Bu uygulama ile aileler çocuklarını yoğun polikliniklere taşımak zorunda kalmıyorlar, kısa mesai saatleri içinde kamu sağlık kurumlarına aşırı yük binmesini önlüyorlar, özellikle döviz patlaması sonrası astronomik fiyatlara yükselen aşılar için ücret ödemek zorunda kalmıyorlardı” diyerek, “Zaten düzenli olarak sağlam çocuk kontrollerine giderlerken aşılarını da kendi çocuk doktorlarına yaptırabiliyorlardı” ifadelerini kullandı.

Geçmişte ailelerin kamu sağlık merkezlerinde aşılarını yaptıramadıkları oranda Sağlık Bakanlığı’nın elindeki aşıların son kullanma tarihleri geçtiğinden mili servetin heba olduğunu anımsatan Dr. Mert, “Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’nun girişimleriyle Sayın Dr. Ahmet Gülle’nin Sağlık Bakanlığı döneminde bu hizmet sunulmaya başlanmış, ardından gelen tüm sağlık bakanlarımız da bu hizmeti geliştirerek devam ettirmişlerdir” anımsatmasını yaptı.

Mert, “Ama ne oldu nasıl olduysa şimdiki Sağlık Bakanlığı ne Pediatri Kurumu ne de Tabipler Birliği ile temas etmeden bir oldu bitti ile bu hizmete son vermiştir. Gerekçe ise yeni bir sisteme geçileceği, Aşı Takip Sistemi kurulacağı ve bu olana kadar da aşıların sadece kamu sağlık kurumlarında yapılacağı şeklinde ifade edilmiştir” dedi.

Üç dönem Pediatri Kurumu ve iki dönem Tabipler Odası Başkanlığı yapmış bir çocuk hekimi olan Dr. Mert, Sağlık Bakanlığı’na 9 soru yöneltti:

1. Kısıtlı mesai saatleri içinde kamu sağlık merkezlerinden çocuklara bu hizmet nasıl verilecek?

2. Bu hizmeti alamayanlar aşılarını özel olarak temin etmek isterlerse astronomik aşı ücretlerini ödeyebilecekler mi?

3. Piyasada başta MMR aşıları olmak üzere birçok aşının eksik olduğundan bakanlığın haberi var mı?

4. Bakanlık stoklarında mevcut aşılar hastalara verilmezse yakın zamanda kullanım süreleri dolacak aşılar çöpe mi atılacak?

5. Yıllardır bu hizmetleri alan ve memnun olan aileler bu konudaki memnuniyetsizliklerini kamu sağlık personellerine yansıtmaya başlarlarsa iş huzuru bozulmayacak mı?

6. Haftanın beş iş günü her sağlık merkezinde çocuk hekimi mevcut mudur? Çocuk hekimi kontrolü ve nezareti olmadan çocuklara aşı yapılması doğru mudur?

7. Bu kararları alırken Pediatri Kurumu, Tabipler Birliği, Tıp İş, kamu ve özel çocuk hekimlerinin görüşü alındı mı? Size iletilen kaygı ve önerileri dikkate aldınız mı?

8. Kamu sağlık merkezlerinde oluşacak iş yoğunluğunu gidermek için hangi önlemler alınmıştır?

9. Bu süreçte aşıları yapılamadığı için kızamık, kabakulak, boğmaca, polio, hepatit, menenjit, pnömokok, suçiçeği ve diğer aşıyla önlenebilen enfeksiyonlardan bir çocuk bile zarar görürse bunu göğüslemeye hazır mısınız?

Daha fazla soru sormaya gerek yok sanırım. Vicdan sahibi ve çocuk sevgisiyle dolu olduklarından şüphe duymadığım Sayın Sağlık Bakanlığı yöneticilerini bu yanlıştan hemen geri dönmeye davet ediyorum.