Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen ve tutuklanan E.B., bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, 19.02.2016 tarihinde King Oto isimli iş yerine zanlı E.B’nin azmettirmesi ile giden M. S ve M.K’nin, toplam değerleri 507,000 STG olan 9 adet araç üzerine yanıcı maddeyi döküp ateşe verdiklerini, kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattıklarını anlattı.

Polis, aynı tarihte Özmerhan Finans isimli iş yerinin de yine E.B’nin azmettirmesi kundaklandığını ve 10,000 TL maddi zarara uğratıldığını aktardı.

Yine aynı tarihte Opel Plaza isimli iş yerinin de zanlının azmettirmesi ile kundaklandığını, toplam değerleri 217,000 STG olan 15 adet aracın hasara uğratıldığını belirtti.

Polis, zanlının olay tarihinden önce olan 16.2.2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapıp, 13.12.2021 tarihinde ise Ercan Havalimanı’ndan gelerek polise teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlının KKTC'ye girerken Covid-19 aşısı olmaması sebebiyle PCR testi ile girişi sağlandığını ve yasal olarak 5 gün karantina altında olması gerektiğinden aleyhindeki derdest emri gereği Alayköy Karakol hücrelerine yerleştirildiğini anlattı.

Polis, zanlının KKTC'ye girerken Covid-19 aşısı olmaması sebebiyle PCR testi ile girişi sağlandığını ve yasal olarak 5 gün karantinada kaldığını söyledi. Polis, zanlının azmettirici konumda olduğunu söyleyerek zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı ise bu duruma itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz kalmasına emir verdi.