“Bir an önce adalet istiyorum”

▶ Yaşamına 40 gün önce son verilen Zehie Helin Reessur’ın acılı annesi YENİDÜZEN’e konuştu, “Bu şekilde olmaması lazımdı. Onun gerçekleştireceği daha çok hayali vardı. Kızımın hedeflerini ve geleceğini çaldılar. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Zehie Helin Reessur cinayetinden bu yana 40 günü aşkın bir süre geçti… Ancak genç kızın evindeki o acı ateş hiç sönmeyecek… 16 yaşındaki Zahie Helin Ressuur’un annesi Zişan Ressuur Saltukhan YENİDÜZEN’e konuştu, adaletin yerini bulmasını istedi.

Geride kalan bu 40 günlük sürenin kendisi ve ailesi için hiç kolay olmadığını anlatan Saltukhan, kızının hayalleri olduğunu ve o hayallerini gerçekleştiremeden hayatına son verildiğini söyledi.

Ülkede eskiden bu gibi cinayet olaylarının yaşanmadığına dikkat çeken acılı anne, “Kapımızı aralık bırakıp, komşumuza gidemediğimiz günlerdeyiz” dedi, bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için hem devlete, hem de ailelere büyük görevler düştüğüne değindi.

Son dönemde Mağusa bölgesinde “kara bulutlar” dolaştığını da aktaran acılı anne, depremde hayatını kaybeden melekler için de çok üzgün olduğunu belirtti, “Mezarlığa Helin’imi her görmeye her gittiğimde, o aileler de orada ve hepimiz tarifsiz bir acı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Evlat acısı çok zor bir acıdır, bunun anlatılabilecek bir tarafı yoktur”

Zahie Helin Ressuur’un annesi Zişan Ressuur Saltukhan, son dönemde Mağusa Bölgesi üzerinde “kara bulutlar” dolaştığını söyledi, “Önce Helin’imiz, hemen akabinde trafik kazası sonrası bölgemizden bir ölüm ardından da deprem olayı ve ölümler bizleri çok üzdü” dedi. Hayatını kaybeden meleklerin ailelerine de sabır dileyen Saltukhan, “Evlat acısı çok zor bir acı, bunun anlatılabilecek bir tarafı yok. Ben onlar için de çok üzgünüm. Mezarlığa Helin’imi her görmeye her gittiğimde, o aileler de orada ve hepimiz tarifsiz bir acı yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“40 gün çok zor geçti, hala inanmakta güçlük çekiyorum”

Kızının henüz 16 yaşında hayattan koparıldığını aktaran acılı anne, kızının 16 yıllık yaşamına istediği birçok şeyi yerine getirdiğini söyledi.

Saltukhan kızı hakkında şunları söyledi:

“Acımız büyük ve sonsuz. Bunun da tarifi yok. Benim kızım bunu hak etmedi. Helin, iyiliksever bir çocuktu. Yaşamı boyunca çeşitli aktivitelerde yer almış ve hırslı bir çocuktu. Beni çok erken bıraktı… Bu şekilde olmaması lazımdı. Onun gerçekleştireceği daha çok hayali vardı. Bu kısacık yaşamına istediği birçok şeyi de yerleştirdi. Müzisyen olmak istedi, oldu... Futbolcu olmak istedi, futbolu çok severdi bunu başardı… Hırslı ve sevilen bir çocuktu. 40 gün çok zor geçti, hala inanmakta güçlük çekiyorum, kapıdan girmesini bekliyorum. Gitar çalardı, şarkı söylerdi. Mağusa’nın sevilen ve sayılan bir grubu olan ‘Retro’ Grubu’ndaydı… Geleceğe dair hedefleri vardı. Saç ve bakımla uğraşmayı çok severdi. Meslek Lisesi’nde de Güzellik Uzmanlığı bölümünü okuyordu. Hayvanları çok severdi. Tavşanı, kazı, tavuğu her şeyi vardı. Kızımın hedeflerini ve geleceğini çaldılar.”

Helin’in fotoğrafları evinin her yanında…

“Ben çocuğumu özledim”

Konuşurken, duygu dolu anlar yaşayan acılı anne, çocuğunu çok özlediğini ifade etti, şunları söyledi: “24 saat evladımın anılarıyla yaşıyorum. Zor… Ben çocuğumu özledim. Okula giden çocukları görüyorum kendi kendime ‘Benim de kızım okula gidecekti şu an’ diyorum. Okulunu, öğretmenlerini çok severdi. Mahallemizin güler yüzlü kızıydı, herkes onu çok severdi. Şimdi herkes çok üzülüyor.”

“Bir an önce adalet istiyorum, süreç uzamasın”

Kızını gencecik yaşta hayattan koparan cinayet zanlısının bir an önce cezasını almasını istediğini de belirten Zişan Ressuur Saltukhan şöyle devam etti: “Bir an önce adalet istiyorum. Hak yerini bulsun istiyorum. Hak yerini bulunca, o cani hüküm giyince Benim için soğumayacak. Ben evladımı kaybettim, ben evladımı toprağa verdim. Bu sürecin uzayıp gitmesini istemiyorum.”

“Başka anne-baba bu acıyı çekmesin”

Cinayet sonrası çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve derneklerin eylemlerine de dikkat çeken acılı anne, sesin daha da yükselmesi gerektiğini söyledi. Saltukhan, “Ses yükselmeli ki, başka çocuklarımızın başına da bu gibi şeyler gelmesin. Başka anne-baba bu acıyı çekmesin. Çünkü dediğim gibi çok zor geçiyor. İnanamıyorum, sonra her şeyin farkına varıyorum. Olmuyor…” şeklinde konuştu.

“Tek kalan anılarımız, başka bir şeyimiz yok”

Kızını her an kapıdan içeri girecekmiş gibi beklediğini anlatan acılı anne, kızından geriye sadece anıları kaldığını belirtti.

Saltukhan şöyle devam etti:

“Helin’in bir abisi var ama ne o, ne de Helin birbirinin yerini doldurabilir. Şu anda ayakta kalmak, toparlanmak zorundaydım. Güçlü olmam gerekir ki, aileme bakabileyim. Şu anda izindeyim, eve geliyorum, evde kalamıyorum. Bekliyorum, kapıdan girecek ‘Anne ben geldim’ diyecek. Tek kalan anılarımız, Başka bir şeyimiz yok. Düşünüyorum, sadece düşünüyorum.”

“Kapımızı aralık bırakıp, komşumuza gidemediğimiz günlerdeyiz”

Ülkemizde eskiden bu gibi cinayet olaylarının yaşanmadığına dikkat çeken, Zişan Ressuur Saltukhan, bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için hem devlete, hem de ailelere büyük görevler düştüğüne değindi. “Benim çocukluğum hiç böyle değildi” diyen Saltukhan, “Son yıllarda bizim memleketimiz kötüye doğru gidiyor. Son yıllarda bu gibi haberleri çok okumaya başladık. Günden güne daha kötüye gidiyoruz. Kapımızı aralık bırakıp, komşumuza gidemediğimiz günlerdeyiz” ifadelerini de kullandı.

“Haberler, atılan başlıklar bizi çok yıktı…”

Son olarak, cinayetin ertesi günü bazı basın organlarında çıkan haberler konusunda da konuşan Saltukhan, bu konuda da hukuk yoluna gideceklerini belirtti.

Acılı anne şöyle konuştu:

“Her şey daha kesinleşmeden canımızı daha da acıtan, haber başlıkları atıldı. Birçok insan da buna tepki gösterdi. Aileye yaptıkları bu saygısızlıktan dolayı ne bir özür telefonu, ne de bir özür mesajı yayınladı. Bu da beni çok yıktı… Ben o gün sabah bu haberi okuduğumda morgun önündeydim. Biz bile ne olduğunu bilmiyorduk. Bununla ilgili hukuka başvuracağız.”

Zanlı, 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti

İskele’de Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi ile ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ son olarak 3 Şubat günü mahkemeye çıkmış, 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verilmişti.