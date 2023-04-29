BiP Acil Durum Butonu Kuzey Kıbrıs’ta

Kuzey Kıbrıs Turkcell, BiP Acil Durum Butonu’nu geniş katılımlı bir organizasyonla basına ve halka tanıttı.

192 ülkede kullanılan ve Kuzey Kıbrıs’ta da 50 bin aktif kullanıcısı bulunan BiP, acil ve afet durumlarında kullanılacak yeni bir hizmeti Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçirdi. Lansmanı gerçekleştirilen BiP Acil Durum Butonu basın toplantısına çok sayıda basın mensubu yanında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Sağlık Bakanı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve yöneticiler katıldı.

Basın toplantısında acil durum butonunun tüm özellikleri anlatılarak BiP’in artık tüm akıllı telefonlara indirilip kullanılması gerektiğinin mesajı verildi. Ücretsiz bir uygulama olan BiP’in operatör fark etmeksizin kullanılabileceği hatırlatılırken https://kktcll.co/BiP linkinden indirilebileceği belirtildi.

Oğuz: “Acil durumlarda zamanla yarışıyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz basın toplantısında yaptığı konuşmasında, acil durumlarda insanların zamanla yarıştığını ve dakikaların önemine değinerek BiP Acil Durum Butonu gibi çözümlerin bizlere zaman kazandıracağını aktardı. Acil numaranın pek çok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de tek bir numara üzerinden hizmet vermesi gerektiğine vurgu yapan Oğuz, bu konuda adım atılması gerekliliğinin önemine değinerek bu hizmetin adamıza, halkımıza kazandırılmasını sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkürlerini sundu.

Altuğra: “Teknolojinin gelişmesi sağlık alanında büyük önem taşıyor”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da özellikle sağlık alanında ilk müdahelelerin önemine değinerek adamızda en çok aranan 112 Acil Servis’e ulaşılabilmesi için bölge bazlı aramaların yapılabildiğini söyledi. Altuğra BiP üzerinden de acil durumlarda 112’nin aranabilmesinin çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, hayat kurtarmanın önemine değindi. Teknolojinin gelişiminin hastalar ve sağlık alanı için önemli olduğunu, hayati önem taşıdığın belirten Altuğra, uygulamanın hizmete alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karaca: “Muhtemel depreme hazırlıklı olmalıyız”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlarda halkın mal ve can kaybını en aza indirmek için paydaş kurumlarla iş birliği yaptıklarını iletti. Personel kapasitesinin artırılmasının yanında toplumu afet sürecine dahil etme çalışmalarının olduğunu vurgulayan Karaca, deprem eğitimlerinin de sürdüğüne değindi. Hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Karaca, gerçekleşen depremde çok kısa sürede imkanları seferber ettiklerini, iletişim hizmetleri için Kuzey Kıbrıs Turkcell’in mobil baz istasyonunu göndererek destekte bulunduğunun da altını çizdi. Son olarak BiP Acil Durum Butonu’nun önemine değinen Karaca tüm ekibe teşekkür etti.

Kuni: “155’in BiP Acil Durum Butonu’na eklenmesi kolaylık sağlayacak”

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Kuzey Kıbrıs’ın önemli bir operatörü olduğunu belirttiği konuşmasında, 155 Polis İmdat hattının BiP Acil Durum Butonu’na eklenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Polis teşkilatının halk tarafından en çok güven duyulan kurum olduğunu belirten Kuni 155’in en çok aranan kısa numaralar arasında olduğuna da vurgu yaptı. Kuni, 155 Polis İmdat hattının butona eklenmesinin ivedilik ve kolaylık sağlayacağını söylediği konuşmasında, afet durumlarında da uygulamanın hayati önemi olduğuna değindi. Kuni, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e hayata kattığı bu yenilikten dolayı teşekkürlerini sunarak hayırlı olmasını diledi.

Küçüközdemir: “İstemediğimiz zor zamanlarda bize çözüm sunacak”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de BiP Acil Durum Butonu basın toplantısı sırasında yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs’ta bugün itibarıyla kullanılacak uygulamanın hiç yaşanmasını istemediğimiz zor zamanlarda bize çözüm sunacağını aktardı. Küçüközdemir uygulamanın önemine değindiği konuşmasında sözlerine şöyle devam etti: “Dijital çözümleri 112 Acil, 155 Polis, 101 Sivil Savunma ve 177 Orman Yangın’ın dahil edildiği buton zor zamanlarda kişilere yardımcı olacak, belki de hayat kurtaracak. Bizler adanın lider GSM şirketi olarak yıllardır birbirinden farklı hizmetleri halkımızın sunuyor, onların yanında oluyoruz. Bugün de çok önemli bir lansmanla karşınızdayız. Görüyoruz ki hiç umulmadık zamanlarda karşımıza çıkan depremle hayatlarımız değişebiliyor. Çıkan orman yangınlarıyla ülkemizde birçok ormanımız kül oluyor. İşte bunun gibi diğer zor zamanlarda panik halinde en çok bildiğimiz kısa numaraları dahi unutabiliyoruz. Unuttuğumuz o anda BiP’in bu özelliği bize yardımcı olacak. BiP ayrıca sadece arama olarak değil, bluetooth özelliği sayesinde hat yokken de bulunabilme, yer bildirimi, ses çalma gibi birçok özelliğiyle de acil durumlarda bize destek sağlayacak. Buna ek olarak 4.5G çalışmalarımızın hızla devam ettiğini de bir kez daha belirtir, bugün burada bizlerle olduğunuz için teşekkür ederim.”

Konuşamaların ardından BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe ise BiP Acil Durum Butonu’nun nasıl çalıştığına ilişkin sunum ve canlı demo gerçekleştirdi.

Acil Durum Butonu tanıtım videosunun linki için: https://youtu.be/GC-R2sbFi4A