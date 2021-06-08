Türkiye'den Kıbrıs'ın kuzeyine 50 bin doz aşı geldi.

Başbakan Ersan Saner, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bugün ülkemize 50 bin doz aşı gelmiş bulunmaktadır. Anavatan Türkiyemize ve Sayın Erdoğan’a halkım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türkiye, Biontech aşıları için 120 milyon dozluk anlaşma yaparken, Kıbrıs’a yine Sinovac gönderildi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de BioNTech aşısının uygulanmasıyla ilgili yeni bir aşamaya geçildiğini, BioNTech aşısının yapılması için artık aile hekimliklerinin de kullanılmaya başladığını açıkladı.

Ersan Saner'in açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bugün ülkemize 50 bin doz aşı gelmiş bulunmaktadır.

Anavatan Türkiyemize ve Sayın Erdoğan’a halkım adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye’nin ülkemiz insanın en az yüzde 70’inin Sonbahar aylarına kadar aşılanması için sağladığı katkılar devam ediyor.

Bu bağlamda 50 bin doz aşı bugün ülkemize gelmiş bulunmaktadır.

Hedef, covid 19 salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak, Sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 70 aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmektir.

Kovidle mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu süreci Anavatan Türkiye’nin destekleriyle başarıyla tamamlayacaktır.”