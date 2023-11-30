Bio-Der HIV konulu seminer düzenliyor
Biyologlar Derneği (Bio-Der), 1 Aralık Dünya HIV Farkındalık Günü nedeniyle seminer düzenliyor.
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Biyologlar Derneği (Bio-Der), 1 Aralık Dünya HIV Farkındalık Günü nedeniyle seminer düzenliyor.
Dernekten yapılan duyuruda “HIV’le İlgili Konuşul mayanlar” isimli seminerde, halen küresel bir sağlık problemi olan HIV (Human Immunodeficieny Virus) / AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome’un) bireylerde yarattığı toplumsal baskılara, tanı ve tedavi yöntemlerine ve eğitim müfredatına değinilerek , yanlış bilinenler ve önyargılar ele alınacak.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi Merkez Binasında yer alacak seminer saat 17.00’da başlayacak.
Seminerde, eğitim bilimci Salih Sarpten, enfeksiyon uzmanı Dr. Nesil Bayraktar ve PDR uzmanı Doçent Dr. Müge Beidoğlu konuşma yapacak.
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