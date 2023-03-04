“Binlerce öğrenci eğitimden uzak, bakanlık ilgisiz”

Fehime ALASYA

Türkiye’de meydana gelen depremin ardından ülkemizde de güvenilirliği sorgulanan bazı okullarda eğitim tamamen durdu.

Namık Kemal Lisesi, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi ve Karakol İlkokulu’nda yaklaşık 2 bin 500 öğrenci bir haftayı aşkındır eğitimden uzak, okula gitmiyor.

Aileler, “Çocuklarımızın hayatı daha önemli” diyerek, Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği uzman ekiplerin okulda yapacakları inceleme ile Depreme ve Yaşama Dayanıklılık Raporu hazırlanana kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerini söylerken, eğitim sendikası, geçici bile olsa çözüm için karşısında muhatap bulamadığını anlattı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, “Bakanlıktan tek bir açıklama yok, bakanlık kimseyle iletişime geçmedi ve ilgilenilmedi, nasıl bir yol izlenecek, eğitim hakları ne olacak hiç kimse bir şey söylemiyor. Bakanlığın hiçbir çözüm arayışlı yok, hiçbir tartışma yok. Ortada hiç böyle bir sorun yokmuş gibi davranılıyor” dedi.

Bir haftadan fazladır çocukların okula gitmediğini kaydeden Elmalı, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi ve Karakol İlkokulunda da aynı durum olduğunu kaydetti.

Namık Kemal Lisesi de hala boş…

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği’nin, çocuklarını okula göndermeme boykotu sürüyor. Öğretmenler, okul idaresi okula giderken, sınıflar günlerdir boş…

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği, Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği uzman ekiplerin okulda yapacakları inceleme ile Depreme ve Yaşama Dayanıklılık Raporu hazırlanana kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerini açıklamış, “Çocuklarımızın hayatı daha önemli” demişti.

Türkiye’de meydana gelen depremin ardından, ülkemizdeki binaların güvenliği de sorgulanır olmuş, 79 yıllık geçmişi olan Namık Kemal Lisesi’nde eğitim bu yüzden durmuştu.

“Gerek çadırlar, gerekse DAÜ’den yardım alınmalı, geçici çözüm bulunmalı”

Bu insanların kaygıdan uzak eğitim alması için geçici çözüm önerileri sunduklarını da anlatan Elmalı, özetle şunları dile getirdi:

“Yaklaşık 2 bin 500’e yakın çocuk okula gitmiyor. Ve bakanlıktan tek bir açıklama yok, bakanlık kimseyle iletişime geçmedi ve ilgilenilmedi, nasıl bir yol izlenecek, eğitim hakları ne olacak hiç kimse ilgilenmiyor. Hükümet bu kaygıyı anlayıp iyileştirme yapmalı.

Bir an önce bu çocukların sağlıklı yerlere taşınması veya geçici çadırlarda eğitim alabilirler. Buna razıyız. Kaygı ve korku ile eğitime devam etmektense bunu yapabiliriz.

Geçtiğimiz dönemlerde yıkılan kısımlar olmuştu. Bu dönem tamamlanana dek DAÜ’den destek de alınabilir. Ama bakanlığın hiçbir çözüm arayışlı yok, hiçbir tartışma yok. Ortada hiç böyle bir sorun yokmuş gibi davranılıyor.”