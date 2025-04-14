“Binlerce çalışan işsiz kalacak ve sosyal sigortalarda tarihi kayıtdışılık yaşanacak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Sosyal Sigorta Prim Desteği'nin sona ermesiyle birlikte binlerce çalışanın işsiz kalabileceği ve sosyal sigortalarda tarihi düzeyde kayıt dışılığın yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İstihdamın korunması ve sosyal güvenlik primlerinin düzenli ödenmesi amacıyla uygulanan Sosyal Sigorta Prim Desteği, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla sona erdi. KTTO’dan yapılan açıklamada, Başbakan'ın kamuoyuna yönelik çeşitli açıklamalarında desteğin süreceğini ve özellikle Kıbrıs'ın kuzeyinde vatandaşlar ile kadınlara yönelik oranların artırılacağını söylediği hatırlatılarak, buna rağmen bugüne kadar herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, prim desteğinin iki temel avantaj sağladığı belirtildi: Prim desteğinden yararlanan işletmelerin işçi çıkaramadığı ve primlerini her ayın 20’si yerine 15’inde eksiksiz yatırmak zorunda olduğu ifade edildi. KTTO, desteğin kesilmesiyle bu iki önemli uygulamanın ortadan kalkacağına dikkat çekerek, hem işsizliğin hem de kayıt dışılığın artacağı uyarısında bulundu.

KTTO, Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin Mart ayını da kapsayacak şekilde devam etmesi ve gerekli yasal düzenlemenin bir an önce yapılması çağrısında bulundu. Açıklamada, hükümete, Başbakan’ın verdiği sözler doğrultusunda adım atması yönünde çağrı yapıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, destek uygulamasının kesintiye uğramasının ekonomik istikrarı olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunarak, kamuoyunu bilgilendirdi.