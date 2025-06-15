Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Türkiye Bingöl'de gece 00.03'te deprem meydana geldi.

Merkez üssü Genç ilçesi olan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye'de deprem beklenen bölgelerden biri olan Bingöl'de meydana gelen bu deprem, gece saatlerinde panik yaşanmasına neden oldu.

Deprem nedeniyle olumsuz bir durum bildirilmedi.



Depremin ardından açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta, sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir." dedi.

Naci Görür: Deprem DAF'ın stres yüklediği zonda oldu

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleşmediğini anlattı.

Görür, depremin bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Naci Görür, "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir." dedi.