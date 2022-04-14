Binada kasten yangın çıkaran zanlı tutuklandı

Lefkoşa’da bir binada kasıtlı olarak yangın çıkaran zanlı D.T.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlının ‘Kundaklama, Binadaki Eşyaları Ateşe Verme ve Sirkat’ suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04 Nisan saat 09:15 raddelerinde, Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren Grand Pasha isimli otelin balkon kısmına monte edilmiş 2 adet verici, otele ait 1 adet uydu anteni ve kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet halının Lefkoşa'da sakin D.T.A tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanıp bina içerisinde bulunan eşyalara zarar verildiğini anlattı. Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa Küçük Kaymaklı’daki adresinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını ve mahkeme emri ile evinde yapılan arama neticesinde zanlının olay anında giydiği kıyafet ve ayakkabıların, ayrıca olay anında üzerinde bulunan sırt çantasının bulunup zapt edildiğini belirtti. Polis, aynı gün yapılan soruşturma esnasında zanlının gönüllü ifade verdiğini ve olayın nasıl meydana geldiğini anlattığını söyledi. Polis, zanlının hücrede agresifleştiğini, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldığını ve ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirileceğini de belirtti. Polis, 4 Nisan saat 06:30 raddelerinde Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde faaliyet gösteren 20 Temmuz isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin D.T.A’nın, bisikletin üzerinde bulunan İ.K’ye ait sırt çantasını, içerisinde kendisine ait TC Pasaportunu ve muhtelif eşyalarını alarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının gıyabında 6 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.